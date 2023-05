Doble femicidio en Neuquén: «Te extraño horrores», posteó la hermana de Luz

Luz de los Milagros Prieto, de 20 años, fue asesinada junto a su mamá Norma Morales (58) en la vivienda que compartían en el barrio Los Hornitos por Jorge Antonio Lagos (55) en febrero de este año. El hecho conmocionó a toda la provincia de Neuquén por la brutalidad del crimen, pero a quien más desconsoló fue a su familia y amigos que continúan recordando a las víctimas anhelando el pasado.

El doble femicidio de Neuquén ocurrió el pasado 11 de febrero en Los Hornitos, la brutalidad del ataque ocasionado por parte de Jorge Antonio Lagos detuvo las actividades de toda una provincia que salió a las calles a pedir justicia por Norma Morales y Luz de los Milagros Prieto. Hoy transcurridos los tres meses de aquel hecho fatal, la familia de Luz y Norma continúa su lucha pero no dejan de extrañarlas y llorar su ausencia.

El miércoles 24 de mayo, Luz habría cumplido 21 años y tanto su familia como sus amigas compartieron algunos posteos dirigidos hacia la joven. Sin embargo fue el posteo de su hermana, Lorena Bustos, el que logró emocionar a la comunidad.

«Hoy el cielo está de fiesta porque el ángel más hermoso del mundo está de cumpleaños.. y mientras el cielo esta de fiesta, yo te extraño horrores», comenzó su publicación y continuó recordando aquellas actividades que Luz habría hecho para festejar su cumpleaños: «hoy Luz estaría pensando dónde, con quién y cómo festejar su cumple, hoy estaría recibiendo llamaditos y mensajes deseándole un muy feliz cumple».

Las palabras desgarradoras de Lorena Bustos evidenciaron el dolor ante la fatal pérdida de Luz: «hoy tenía que ser un día feliz para ella y para todo aquel que la ama, sin embargo hoy me toca mirar al cielo y con una lágrima, tirar un beso y decirle feliz cumple hermosa, hoy me toca sentir celos del cielo porque ella está allá y no acá conmigo. Hoy me queda pedirle a Dios que le diga que la amo y que me espere que algún día nos vamos a volver a ver».

Como Lorena, amigas de Luz también recurrieron al uso de sus redes sociales para dejarle un mensaje por su cumpleaños como esperando alguna respuesta y deseando que aquel hecho nunca haya sucedido: «Hoy estaríamos celebrando tus tan esperados 21, pero la vida es muy jodida y a veces nos da golpes que duelen para toda la vida y hoy este día nos entristece el corazón».

Los mensajes, acompañados de imágenes de Luz no tardaron en compartirse entre los usuarios en redes sociales, quienes se sumaron al recuerdo y exigieron justicia por la joven, pero también por Norma.