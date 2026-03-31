Doce provincias bajo alerta por tormenta y viento con ráfagas de 100 km/h: cómo afecta el temporal a Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un combo de alertas amarillas que tendrá impacto en varias provincias del país, varias de ellas se ubican en la Patagonia. Según el anuncio, este 31 de marzo se espera una jornada que combinará lluvia, granizo y viento con ráfagas de hasta 100 km/h.

Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire por el cambio de estación que potenció la inestabilidad climática. El organismo resaltó que entre las provincias en alerta, se encuentra una región de Río Negro.

Las alertas que impactarán en Argentina

Sobre la lluvia, el organismo lanzó una alerta amarilla que tendrá impacto en un sector del sur de la Patagonia. Detalló que se prevén lluvias, algunas localmente fuertes con «valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local».

También resalta: «No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas».

Por la tormenta se largaron dos alertas, naranja y amarilla, que tendrán impacto en varias provincias del país del norte, centro y sur:

En cuanto al nivel amarillo se precisó que el «área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad». Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos y se prevé: «actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm».

se precisó que el «área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad». Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos y se prevé: «actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm». Sobre el nivel naranja, informaron que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes. Se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

La alerta de viento, por su parte, alcanzará el sur de la Patagonia. Ingresarán vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para:

Jujuy Salta Catamarca Mendoza San Luis Córdoba La Pampa Buenos Aires Río Negro: en este caso la alerta es por tormenta. Afectará a las regiones de Avellaneda y Pichi Mahuida. Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego