Dolor en Andacollo: quién era la mujer de 70 años que murió tras ser atropellada

La comunidad de Andacollo permanece conmocionada por la muerte de una vecina de 70 años que falleció tras ser atropellada por una motocicleta presuntamente conducida por un adolescente. Mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, familiares, vecinos y el municipio despidieron a la mujer con emotivos mensajes.

Andacollo: quién era la mujer que murió tras ser atropellada

El siniestro vial ocurrió cerca de las 20 en la localidad del norte neuquino. Tras el impacto, la mujer fue asistida en el lugar y derivada de urgencia al hospital de Chos Malal. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas después.

Según informaron fuentes oficiales, los médicos constataron que la víctima presentaba una fractura de cráneo, además de otras heridas de consideración. La Fiscalía ordenó la realización de una autopsia para establecer con precisión la causa del deceso.

Con el paso de las horas se confirmó que la mujer fallecida era Teresa del Carmen Muñoz, una reconocida vecina de Andacollo. La Municipalidad expresó públicamente sus condolencias mediante un mensaje difundido en redes sociales.

«Desde la Municipalidad de Andacollo lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra vecina, Teresa Muñoz», señalaron desde el Ejecutivo local. En el comunicado también enviaron sus condolencias a su esposo, hijos, familiares y seres queridos, con un acompañamiento especial a la trabajadora municipal María Magdalena Contreras y a toda su familia.

Además, destacaron: «Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y rogamos por la fortaleza necesaria para que puedan afrontar tan irreparable pérdida. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes la conocimos y apreciamos».

En paralelo, la investigación judicial continúa para determinar cómo ocurrió el atropello. De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor de la motocicleta sería un joven de entre 17 y 18 años. Tras el siniestro se habría dado a la fuga, aunque fue demorado poco después por la Policía.

El fiscal Víctor Salgado, a cargo de la causa, ordenó un allanamiento para secuestrar la motocicleta involucrada, además de pericias accidentológicas y el relevamiento de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la mecánica del hecho.