Cómo están los pasos a Chile en Neuquén este martes 28 de julio: qué pasó con los camiones varados

Fue un fin de semana complejo por las inclemencias climáticas en las rutas de la Patagonia debido a la nieve, la lluvia y el frío. Ante este panorama, en Neuquén se llegaron a registrar unos 500 camiones varados por el cierre de los pasos fronterizos. Cómo se encuentran este martes 28 de julio y qué pasa con los vehículos de carga.

Este lunes, el jefe de Tránsito Rural de Las Lajas, Gustavo Herrera, informó a Diario RÍO NEGRO que, debido al cierre total del Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza, varios camiones se desviaron hacia la localidad neuquina.

Entre los vehículos que había en el complejo Pino Hachado y los retenes en Zapala, Cutral Có y Arroyito, en la provincia se llegaron a contabilizar más de 500 camiones varados a la espera de la reapertura de los cruces fronterizos.

Finalmente, tanto Pino Hachado como el cruce Cardenal Samoré presentaron condiciones climáticas más óptimas y reabrieron este 27 de julio tras el temporal. Según pudo averiguar este medio, si bien se agilizó el tránsito y ya no hay más vehículos varados, se registraron más de 100 camiones que pernoctaron en la comarca petrolera ayer a la noche a la espera de cruzar al país vecino.

Mientras tanto, en Mendoza el caso es completamente distinto. Todos sus pasos a Chile se encuentran cerrados por la persistencia de la nieve en las rutas. Incluso, tras el histórico temporal, el más transitado, Cristo Redentor, lleva más de dos semanas cerrado.

Cómo están los pasos a Chile este martes 28 de julio

Paso Cardenal Samoré: según el último parte de Vialidad Nacional a las 12, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos . Indicaron que hay «presencia de hielo en sectores» y baja adherencia en la calzada. Además, alertaron que hay pronóstico de nieve, por lo que solicitaron mantener las distancias de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. Por último, informaron que hay personal trabajando en la ruta y recordaron que la protación de cadenas es obligatoria.

según el último parte de Vialidad Nacional a las 12, se encuentra . Indicaron que hay y baja adherencia en la calzada. Además, alertaron que hay por lo que solicitaron mantener las distancias de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. Por último, informaron que hay personal trabajando en la ruta y recordaron que la protación de cadenas es obligatoria. Paso Pino Hachado : según la última actualización de Vialidad, el c ruce está habilitado par todo tipo de vehículos desde las 11 . Avisaron que la calzada está mojada, con hielo en algunos sectores, por lo que hay baja adherencia. Además, reportaron por presencia de viento y posible caída de rocas en el kilómetro 48. La portación de cadenas es obligatoria.

: según la última actualización de Vialidad, el c . Avisaron que la calzada está mojada, con hielo en algunos sectores, por lo que hay baja adherencia. Además, reportaron por presencia de viento y posible caída de rocas en el kilómetro 48. La portación de cadenas es obligatoria. Paso Mamuil Malal: habilitado.

habilitado. Paso Icalma: habilitado.

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