¡En qué quedamos!: Franco Mastantuono fue titular y anotó un gol en el 4-1 del Real Madrid

Todos dan por segura la salida de Franco Mastantuono del Real Madrid, pero José Mourinho lo eligió entre los titulares y el volante respondió con un gol en el 4-1 sobre Leganés. Fue un partido de pretemporada, que los Merengues dominaron a voluntad, con un buen rendimiento del ex River, que hace año hizo las valijas y se fue a España, en una operación que alcanzó los 45 millones de dólares.

Mientras Benfica, el propio River y un par de clubes de Inglaterra mostraron interés por Mastan, Mou lo pone a prueba y el 30 muestra su clase en la Casa Blanca. Es cierto que son encuentros amistosos, pero las señales fueron positivas en los dos compromisos que salió entre los once.

El entrenador luso presentó un equipo integrado por Lunin; Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler; Mastantuono, el juvenil Ciria y Gonzalo García.

Franco mostró un buen rendimiento ante Leganés. (@realmadridcf)

Todo bajo control

Real Madrid no tuvo mayores inconvenientes para quedarse con la victoria y manejar el trámite del partido. Al término de la primera parte se imponía por 2-1, con goles de el uruguayo Federico Valverde, capitán del equipo, y Gonzalo García. Leganés descontó por intermedio de Naim cuando el conjunto blanco ganaba 2-0.

Mastantuono apareció durante el segundo tiempo para ampliar nuevamente la diferencia, a los 13 minutos, tras aprovechar el rebote del arquero a un remate de Alexander-Arnold. Pulido, en contra, completó el 4-1. El argentino volvió a jugar en el sector derecho del ataque, aunque también contó con libertad para ubicarse por dentro, rotar y meterse en el área.

Real Madrid tendrá un nuevo compromiso amistoso ante Fiorentina de Italia, este sábado 1 de agosto, en Klagenfurt, Austria. ¿Se vendrá otra chance para el talentoso volante de la cantera del Millo y habrá novedades con su partida?