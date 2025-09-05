Dolor en Cipolletti por la muerte de una joven estudiante de la UNCo

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo suspendió actividades por duelo.

La tarde del jueves quedó marcada por una tragedia en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Una joven estudiante murió mientras cursaba en la sede ubicada en Cipolletti. “La comunidad educativa de la FACIMED lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra estudiante”, expresó la institución a través de las redes.

La comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas expresó su dolor

Según trascendió, la víctima- Yanina Zampedri- se descompensó mientras participaba de una cursada. La joven habría sufrido un paro y fue asistida de inmediato por docentes y compañeros. Pese a los intentos de reanimación y al traslado al hospital, la joven falleció.

Los docentes y estudiantes le realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y trabajos con un desfibrilador, pero no lograron revertir la situación. La joven cursaba materias de segundo año de la carrera.

La institución resolvió suspender por duelo todas las actividades académicas y administrativas de este viernes.

El fallecimiento ocurrió en medio de una cursada y conmocionó a toda la comunidad universitaria.

También, la Biblioteca de la facultad lamentó lo ocurrido y envió fuerzas a sus allegados: «Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento expresando nuestras más sentidas condolencias”.

El hecho generó muestras de dolor y mensajes en redes sociales por parte de estudiantes, docentes y allegados, quienes recordaron a la joven y expresaron su acompañamiento a la familia.

Dónde serán velados los restos de la estudiante de la UNCo

Los restos de Yanina Zampedri serán velados en Servicios Don Bosco, ubicado en la calle Don Bosco 1587 de Cipolletti. El horario dispuesto para la despedida es este viernes, de 11 a 19.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas insistieron en su mensaje de acompañamiento y cercanía hacia la familia de la estudiante, como así también hacia sus compañeros y docentes.