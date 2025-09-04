«Queremos verdad» | Caso Otoño Uriarte: la familia pedirá la nulidad del último juicio en Río Negro

La familia de Otoño Uriarte anunció que interpondrá un recurso extraordinario de impugnación para reclamar la nulidad del último juicio por el crimen de la joven. El caso lleva más de 18 años sin respuestas concretas y con un derrotero judicial plagado de nulidades, sobreseimientos y absoluciones.

En un comunicado difundido por Roberto Uriarte y la Asamblea Autoconvocada por la Memoria de Otoño Uriarte, denunciaron que las sentencias emitidas tanto por el tribunal de juicio como por el Tribunal de Impugnación Provincial no lograron esclarecer lo ocurrido. Según expresaron, el proceso estuvo marcado por “un manto de impunidad” y “la complicidad del Poder Judicial y político” que impidió llegar a la verdad.

El fallo que absolvió a los imputados

En agosto pasado, el Tribunal de Impugnación Provincial revocó la condena contra los cuatro sospechosos —Néstor Cau, Germán Antilaf, José Hiram Jafri y Maximiliano Lagos— y los absolvió por falta de pruebas. Los jueces consideraron que la sentencia condenatoria había sido arbitraria e infundada, ya que no existían pruebas directas que los incriminaran.

En su resolución, los magistrados reconocieron el compromiso de Roberto Uriarte en su lucha por justicia, aunque lamentaron que el padre de Otoño se sintiera “no escuchado” en su reclamo. Esa absolución generó una nueva fractura con la familia, que insiste en que el proceso estuvo viciado desde el inicio.

Una causa marcada por las irregularidades

Otoño Uriarte desapareció el 23 de octubre de 2006, cuando tenía 16 años y volvía a su casa en Fernández Oro. Durante meses se desplegaron operativos de búsqueda en toda la región, incluso con una comisión investigadora que integró Daniel Jara, actual ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro.

El 24 de abril de 2007, su cadáver fue hallado en un canal de riego. La investigación atravesó distintas hipótesis —entre ellas la de una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual— pero ninguna fue explorada de forma contundente.

Entre 2006 y 2010, la causa estuvo en manos de la jueza María del Carmen García. Los procesamientos que dictaron fueron revocados por falta de pruebas. Años más tarde, la jueza Martín sobreseyó a los acusados, pero en 2017 el Superior Tribunal de Justicia ordenó reabrir el caso.

La mirada de la familia

La querella cuestiona que nunca se investigó a fondo la hipótesis de trata ni la posible participación de agentes policiales en la desaparición de Otoño. “Si cabe alguna reparación, la sociedad merece conocer la verdad”, señalaron en el comunicado.

Además, denunciaron que “sin la complicidad del Poder Judicial y el poder político no se hubiese podido entorpecer durante 18 años un proceso judicial tan doloroso”. Por eso, confirmaron que presentarán un recurso extraordinario para anular lo actuado y volver a abrir la causa.

18 años de impunidad

El caso Uriarte se convirtió en un símbolo de las luchas por verdad y justicia en Río Negro. La familia insiste en que no existe Justicia posible para Otoño, porque lo justo sería que ella estuviera con vida. Sin embargo, reclaman que al menos se esclarezcan las responsabilidades y se termine con el silencio que rodea al expediente.

“Queremos verdad”, repiten una y otra vez en cada declaración pública, recordando que la desaparición forzada y el asesinato de Otoño no pueden quedar impunes. La causa buscará mantenerse abierta, pero la credibilidad sobre el accionar judicial sigue resquebrajada después de casi dos décadas de obstáculos.