Dolor en Neuquén por el transfemicidio de Azul: «Ahora comienza otro camino en la búsqueda de justicia»

El miércoles por la noche se confirmó la triste noticia: el cuerpo hallado en Valentina Norte Rural era el de Azul Semeñenko. El jueves el pueblo de Neuquén salió a las calles a reclamar por el transfemicidio y a exigir justicia, mientras que el Gobierno de Rolando Figueroa decretó dos días de duelo. Los y las compañeras de la trabajadora estatal expresaron su dolor en las redes sociales y remarcaron: «Ahora comienza otro camino en la búsqueda de justicia».

Las compañeras de Azul Semeñenko agradecieron el apoyo en Neuquén

Azul trabajaba en el Centro de Atención a la Víctima. Según sus colegas, a la mujer de 49 años le encantaba su trabajo y era muy responsable. Por eso les llamó tanto la atención cuando faltó a las oficinas sin avisar.

Tras dos semanas de mucha angustia, se confirmó lo que tanto temían: Azul Semeñenko fue asesinada y desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén indicaron que se investiga como un crimen de odio.

«Como compañeras de trabajo de Azul Semeñenko, queremos hacer llegar nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que, haciéndose eco de nuestro reclamo, nos acompañaron en Neuquén Capital y en cada rincón de la provincia», difundieron sus amigas en redes sociales.

De todas formas, pidieron mantener vivo el reclamo de justicia para que el tansfemicidio no quede impune. «Que este momento de hartazgo sea el punto de inflexión para que el #NiUnaMenos sea realidad!!«

Conmoción por Azul Semeñenko: el recuerdo de «ese eterno café de las mañanas»

La noticia del trágico desenlace de Azul Semeñenko conmocionó a sus excompañeros de trabajo, quienes utilizaron las redes para recordarla y reflexionar sobre su trayectoria laboral. Recordaron que hace poco más de un año, Azul se mostró muy contenta al recibir un nuevo destino desde la Subsecretaría de Derechos Humanos a la Subsecretaría de Diversidad.

Sin embargo, en ese lugar «no fue bienvenida» y terminó en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), un destino donde «estaba muy a gusto«, según le contó a sus compañeros.

La confirmación del asesinato generó una profunda conmoción e «interpelación» en su círculo íntimo, pero también sirvió como un «paño frío» al recordar la cantidad de «momentos divertidísimos» que compartieron.

«A los que quedamos vivos nos tocará ser testigos de la injusticia de los hombres, las falsas promesas de igualdad, lutos y comunicados yermos de corazón. En un par de días todo seguirá igual… aunque nosotros recordaremos ese eterno café de las mañanas», comentó su compañero Daniel Peña en redes sociales.

Exigen «la urgencia en materia de violencia de género» en Neuquén

Desde organismos de Derechos Humanos de Neuquén y Alto Valle al gobierno de Rolando Figueroa «el dictado de la urgencia en materia de violencia de género».

Reclamaron que se disponga «una partida específica que se destine a la creación de refugios, planes de viviendas, fuentes de trabajo para las mujeres, asistencia económica y creación de gabinetes de profesionales para mujeres y disidencias que padecen violencia de género».

A través de un comunicado, recordaron que en lo que va del año 2025 «en Argentina se cometieron hasta la fecha 1 femicidio cada 26 horas aproximadamente», según datos aportados por distintos observatorios de femicidios en el país.

«En nuestra región, el aumento de estos hechos aberrantes hace visible la preocupante vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y disidencias», recalcaron y enfatizaron: «Alzamos la voz por Azul y todas las víctimas de femicidio. ¡Nos sigue faltando Luciana! Exigimos su aparición con vida».

Neuquén: La fiscalía confirma que el transfemicidio de Azul Semeñenko es investigado como «un crimen de odio»

La investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko avanza en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén bajo la dirección de la fiscal Guadalupe Inaudi. Este viernes, el fiscal jefe del equipo, Agustín García, aseguró: «Esto es un crimen de odio«.

Detalló que la conclusión se alcanzó luego de que el informe forense arrojara que la víctima «sufrió múltiples lesiones tanto de arma blanca como así también de elementos contundentes». García recordó que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente desde 2012, los delitos cometidos por razón de género conllevan un agravante penal.

El Departamento de Seguridad Personal y la División de Homicidios de la Policía se encuentran ejecutando diversas «medidas de investigación tendiente a identificar al responsable de la muerte de Azul Semeñenko». Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos.

El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado 14 de octubre y el 15 a última hora se confirmó la identidad. La víctima, que trabajaba en el área de Atención a la Víctima del gobierno provincial, fue vista por última vez por sus compañeras el 24 de septiembre.

Dos semanas después de su desaparición, su cuerpo fue descubierto por una pareja que paseaba a sus perros en el canal ubicado sobre la calle Trenque Lauquen y Pergamino, una locación próxima a su anterior domicilio en el barrio Almafuerte.