Dolor en Neuquén por la muerte de un veterano de Malvinas en un vuelco sobre Ruta 40: «Valores patrios profundos»

Un vuelco fatal ocurrió este lunes sobre la Ruta 40 en el norte neuquino. El conductor y único ocupante murió producto del accidente. La víctima fue identificada como un reconocido vecino de Andacollo por ser veterano de la guerra de Malvinas.

Según informaron medios locales, el accidente vial ocurrió en horas de la mañana de este 27 de octubre, a la altura del paraje Chacayco.

Allí, y por razones que aún están en materia de investigación, el hombre a bordo de una camioneta perdió el control en una curva cerrada, despistó y cayó a una hondonada de unos 200 metros.

En el siniestro intervino personal policial, de bomberos y de Salud. Desde la Dirección de Seguridad Interior de Chos Malal confirmaron que por el hecho murió la única persona a bordo.

La víctima fatal fue identificada como José Hugo Méndez, un veterano de la guerra de Malvinas que era oriundo de Cutral Co, pero que se había radicado en Andacollo en los últimos años.

Dolor en el norte neuquino por la muerte de un veterano de Malvinas

Desde la Municipalidad de Andacollo despidieron a Mendez tras su trágica muerte: «Hugo fue un incansable militante de la causa Malvinas, cuyos últimos años estuvieron dedicados a reivindicar a sus hermanos de armas«.

«Recordamos con emoción el día que, tímidamente, apareció en un acto por nuestras Islas, conmoviéndonos a todos con su presencia. A partir de ese momento, su compromiso fue total: no faltó a un solo acto patrio«, añoraron en un comunicado en sus redes sociales.

Foto: Gentileza.

Asimismo, resaltaron que lo despiden «con la frente en alto» por «Malvinas, la causa tan argentina que nos hermana», por su «inquebrantable compromiso», y también por «emocionarnos con su profundo amor por las islas».

«¡Hasta siempre, querido Veterano Hugo Méndez! Acompañamos a su familia en esta irreparable pérdida y oramos por su eterno descanso», concluyó el escrito.

Foto: Gentileza.

Desde la agrupación de bomberos voluntarios de Andacollo también lamentaron la muerte de Méndez: «Vecino con valores patrios profundos, permanente colaborador con nuestra institución, siempre presente, sea con mensajes de aliento o con donaciones».

«Acompañamos en estos momentos de dolor a familiares y amigos y muy especialmente a sus hijos Lautaro y Piré y a su madre Paola. QEPD querido Hugo!», indicaron.