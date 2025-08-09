Dolor por la muerte de una trabajadora de un hospital de Neuquén: «Defensora de las minorías»

Sus restos serán velados en una sala de Neuquén capital este sábado. Foto: gentileza.

El hospital Dr. Horacio Heller de Neuquén informó con pesar el fallecimiento de una entrañable trabajadora. “Vas a florecer y no desaparecer”, fue el mensaje que enviaron este sábado para despedirla públicamente desde la institución.

Una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres

La profesional fallecida es Tania Castro, quien desde 2016 se desempeñó como asesora legal en el hospital.

Su trayectoria -indicaron- estuvo marcada por un fuerte compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, integrando la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y el Comité de Bioética del ministerio de Salud.

Además, dentro del Hospital Heller, impulsó la creación del Comité para la Prevención y Abordaje de la Violencia de Género. Desde el centro de salud destacaron que sus acciones fueron decisivas para fortalecer políticas internas y acompañar a víctimas en situaciones complejas.

Compañeras del Hospital Heller despidieron a Tania con mensajes cargados de afecto.. Foto: Archivo Florencia Salto.

El último año y medio, Tania había asumido un nuevo rol en la oficina de Intervención en Violencia Laboral. Allí, buscó aportar su experiencia para erradicar las prácticas nocivas y construir ambientes laborales más seguros.

Desde su entorno, recuerdan que para ella “la acción colectiva, tanto a nivel individual como institucional” era una herramienta fundamental para lograr cambios reales.

Una huella de compromiso, lucha y “amorosidad” en el hospital Heller de Neuquén

Desde el hospital Heller la describieron como una mujer empoderada, defensora de las minorías y profundamente comprometida con las causas que abrazaba.

Colegas y amigas coinciden en que su “amorosidad” frente a la adversidad era un sello personal. El mensaje de “amor y gratitud” que solía repetir quedó grabado entre quienes la conocieron.

La noticia generó muestras de afecto en redes sociales, donde su nombre fue recordado junto a anécdotas y palabras de reconocimiento.

Sus restos serán velados este sábado, de 13 a 17, en la Sala A de la calle Bahía Blanca 547, en Neuquén capital. La comunidad hospitalaria invitó a quienes la conocieron a acercarse para compartir un momento de despedida y acompañar a sus familiares.