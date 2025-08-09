Extendieron la alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro, y se esperan ráfagas de casi 70 km/h para el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió también hacia el lunes la alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro, que regía para este domingo 10 de agosto. «No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas», informó el organismo nacional. Desde la otra semana, además se espera viento y ráfagas en el Alto Valle.

Alerta por lluvias en Neuquén este domingo y lunes: las zonas afectadas

Según detalló el SMN, habrán este domingo y lunes «lluvias persistentes», y «se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm». La alerta por lluvias alcanzará a:

Villa La Angostura: alerta para este domingo por la noche, y lunes por la madrugada y mañana.

Junín de los Andes, San Martín de los Andes, sur de Aluminé: alerta por lluvias este lunes por la mañana

Alerta por lluvias en Río Negro: las zonas afectadas y peores horarios

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco: alerta por lluvias este domingo por la noche, y lunes por la madrugada y mañana.

Viento y ráfagas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Para el Alto Valle se esperan jornadas ventosas. Según informó la AIC, en Neuquén este sábado y domingo las ráfagas rondarán los 20km/h, y desde el lunes se intensificarán superando los 60 km/h el 11 y 12 de agosto.

En Roca este sábado se pronostican ráfagas de 46km/h, que disminuirán el domingo, y luego se intensificarán el lunes.