Vuelve la feria más grande de Neuquén este sábado: horarios, actividades y dónde queda

Más de 150 emprendedores participarán este fin de semana en la propuesta cultural. Foto: Florencia Salto

Este sábado y domingo, el Parque Jaime de Nevares será el escenario de la feria más grande de Neuquén. “Este espacio de comercialización permite que después los emprendedores den un salto cualitativo y abran sus comercios o fábricas”, aseguró la secretaria de jefatura de gabinete, María Pasqualini.

Dónde se realizará la feria más grande de Neuquén y por qué es especial

El evento se desarrollará en el marco del Mes de las Infancias, en uno de los parques más concurridos de la ciudad, ubicado sobre la calle Alderete, entre Illia y Entre Ríos. La iniciativa reunirá a más de 150 emprendedores, música en vivo y espectáculos para todos.

En esta edición, la propuesta gastronómica “Confluencia de Sabores” tendrá un lugar central, acompañada de actividades recreativas pensadas para las familias que recorran el predio durante ambos días.

Vuelve la feria más grande de Neuquén. Foto: archivo Florencia Salto.

Además de artesanías, indumentaria y juguetes, la feria se consolida como una vidriera para productores locales. La funcionaria destacó que el evento regresa a los espacios de comercialización luego de una etapa de capacitación y fortalecimiento para los participantes, desarrollada durante abril, junio y julio.

En qué horario se podrá visitar la feria Neuquén Emprende

Neuquén Emprende abrirá sus puertas de 13 a 18 tanto el sábado como el domingo. “Esta edición está pensada para las infancias, con muchas actividades para los más chicos y sus familias”, dijo Pascualini.

En la edición navideña de diciembre pasado, la convocatoria superó las 70 mil personas, por lo que se espera nuevamente un alto flujo de visitantes en esta oportunidad.

Entre los productos destacados habrá juguetes de tela y madera, muñecos artesanales, ropa infantil y artículos impresos en 3D, entre otros.

Qué actividades y espectáculos habrá en la feria más grande de Neuquén

Durante las dos jornadas, habrá música en vivo, shows infantiles, juegos, inflables y actividades al aire libre. El área de Integración Socioproductiva ofrecerá “Tierra y Colores”, con estaciones de pintura, charlas sobre consumo saludable y una mini huerta.

La propuesta +Familias invitará a compartir experiencias recreativas a cargo de profesores especializados, fomentando el encuentro y el juego en comunidad.

El sábado subirán al escenario:

Los Musis de Prófica (15 a 16), Juglares del Viento (16 a 17) y Lady Bel (17 a 18).

El domingo será el turno de:

El Murgón de la 16 (15:30 a 16), Joaquín Di Magic Show (16 a 17) y Rondas de Canciones en Concierto (17 a 18).

Qué es la Confluencia de Sabores y qué ofrecerá en esta edición

Confluencia de Sabores, el espacio gastronómico de la feria, reunirá propuestas para todos los paladares: lomos, hamburguesas, panchos, shawarma, jugos, cervezas artesanales y gin.

La variedad de opciones convierte a este sector en uno de los más visitados, ideal para hacer una pausa en el recorrido y compartir un momento entre amigos o familia.

Este espacio se complementa con el trabajo de emprendedores gastronómicos que, gracias al apoyo municipal, cuentan con salas de elaboración para producir bajo estándares de calidad.

“Los emprendedores solo deben llevar sus productos; los trayectos formativos son gratuitos y, para quienes trabajan en gastronomía, contamos con dos salas de elaboración”, señaló Pascualini.