Domingo primaveral en el Alto Valle y la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué dice el SMN

La jornada de este domingo en la región se presenta con contrastes marcados. El Alto Valle disfrutará de un día soleado, mientras que las localidades cordilleranas tendrán un inicio fresco y más nublado. Se espera un viento leve en algunas zonas, pero más intenso hacia el oeste.

Para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con un cielo ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 27°C, ideal para actividades al aire libre. La mínima, por su parte, se ubicará en los 8°C.

En cuanto al viento, soplará leve desde el noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 Km/h. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, con un 0-0%.

El pronóstico para la cordillera de Neuquén y Río Negro: un domingo de primavera

En San Carlos de Bariloche, el SMN indica un día parcialmente nublado para este domingo. Las temperaturas serán más frescas que en el Alto Valle, con una máxima de 17°C. La mínima, cercana al amanecer, descenderá hasta los 0°C.

El viento en Bariloche soplará con mayor intensidad desde el sudoeste, con ráfagas que oscilarán entre los 23 y 30 Km/h. Como en otras zonas, las franjas de la mañana y la noche requerirán mayor atención por las condiciones climáticas. Se recomienda precaución.

Para San Martín de los Andes, el SMN pronostica un domingo con cielo mayormente nublado. Las temperaturas en esta localidad cordillerana serán moderadas, alcanzando una máxima de 20°C. La temperatura mínima esperada será de 1°C, marcando una mañana fría.

El viento también se hará sentir en San Martín de los Andes, proveniente del sudoeste. Su velocidad se mantendrá entre los 23 y 31 Km/h, lo que podría generar una sensación térmica menor. Las franjas horarias de mañana y noche serán las más complejas.