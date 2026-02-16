Eclipse solar del 17 de febrero: guía de seguridad para ver el «Anillo de Fuego» sin dañar la vista
El martes la Patagonia tendrá una posición privilegiada para observar el fenómeno. Mirar al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreparables en la retina. Qué elementos sirven y cuáles están prohibidos.
El próximo martes 17 de febrero de 2026, el cielo patagónico será el escenario de un evento astronómico de alto impacto: el eclipse solar anular. Este fenómeno, apodado «Anillo de Fuego», ocurre cuando la Luna se posiciona frente al Sol pero, al estar en su punto más lejano de la Tierra (apogeo), no llega a cubrirlo totalmente, dejando un borde luminoso incandescente.
Si bien la fase de anillo perfecto se verá en la Antártida, en provincias como Neuquén y Río Negro el eclipse se percibirá de forma parcial, mientras que en el sur de la Patagonia el oscurecimiento llegará al 40%.
Eclipse solar del 17 de febrero: el peligro de ver el «Anillo de Fuego» de manera directa
La advertencia de los especialistas es tajante: nunca se debe mirar al Sol de forma directa, ni siquiera durante el máximo del eclipse. Los rayos ultravioletas e infrarrojos pueden quemar los fotorreceptores de la retina en pocos segundos.
Lo más peligroso es que estas lesiones son indoloras, por lo que una persona puede estar dañando su vista de forma permanente sin sentir ninguna molestia inmediata.
Para evitar daños graves, es fundamental descartar métodos caseros que no filtran la radiación peligrosa. No utilices:
- Anteojos de sol comunes (aunque tengan filtro UV o sean muy oscuros).
- Radiografías o negativos de fotos.
- CDs, DVDs o papel de aluminio.
- Vidrios ahumados o polarizados de autos.
- Cámaras, binoculares o telescopios que no tengan filtros solares profesionales colocados en el frente (lente objetivo).
Cómo ver el eclipso solar del 17 de febrero de forma segura
Existen solo tres métodos garantizados para disfrutar del eclipse este martes:
- Anteojos para eclipses: deben tener la certificación ISO 12312-2. Es vital revisar que no tengan raspaduras ni perforaciones antes de usarlos.
- Máscara de soldar: únicamente sirven aquellas que tengan un vidrio de grado 14 o superior. Los grados menores (como el 10 u 11) no son suficientes para la observación solar.
- Método de proyección (el más seguro): consiste en hacer un pequeño agujero en un cartón y dejar que la luz del Sol pase a través de él, proyectando la imagen del eclipse sobre una hoja de papel o en el suelo. También podés observar las sombras que proyectan las hojas de los árboles: verás cientos de «mini eclipses» en el piso.
