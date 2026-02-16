Eclipse solar del 17 de febrero: guía de seguridad para ver el «Anillo de Fuego» sin dañar la vista

El próximo martes 17 de febrero de 2026, el cielo patagónico será el escenario de un evento astronómico de alto impacto: el eclipse solar anular. Este fenómeno, apodado «Anillo de Fuego», ocurre cuando la Luna se posiciona frente al Sol pero, al estar en su punto más lejano de la Tierra (apogeo), no llega a cubrirlo totalmente, dejando un borde luminoso incandescente.

Si bien la fase de anillo perfecto se verá en la Antártida, en provincias como Neuquén y Río Negro el eclipse se percibirá de forma parcial, mientras que en el sur de la Patagonia el oscurecimiento llegará al 40%.

Eclipse solar del 17 de febrero: el peligro de ver el «Anillo de Fuego» de manera directa

La advertencia de los especialistas es tajante: nunca se debe mirar al Sol de forma directa, ni siquiera durante el máximo del eclipse. Los rayos ultravioletas e infrarrojos pueden quemar los fotorreceptores de la retina en pocos segundos.

Lo más peligroso es que estas lesiones son indoloras, por lo que una persona puede estar dañando su vista de forma permanente sin sentir ninguna molestia inmediata.

Para evitar daños graves, es fundamental descartar métodos caseros que no filtran la radiación peligrosa. No utilices:

Anteojos de sol comunes (aunque tengan filtro UV o sean muy oscuros).

(aunque tengan filtro UV o sean muy oscuros). Radiografías o negativos de fotos.

o negativos de fotos. CDs, DVDs o papel de aluminio.

o papel de aluminio. Vidrios ahumados o polarizados de autos.

o polarizados de autos. Cámaras, binoculares o telescopios que no tengan filtros solares profesionales colocados en el frente (lente objetivo).

Cómo ver el eclipso solar del 17 de febrero de forma segura

Existen solo tres métodos garantizados para disfrutar del eclipse este martes: