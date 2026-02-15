Eclipse solar del 17 de febrero: ¿Cuáles son los signos más afectados por el «Anillo de Fuego»?
El primer gran evento astronómico de 2026 trae una fuerte carga energética. Mientras la Luna oculta al Sol en Acuario, te contamos cómo impacta este "reset" en tu horóscopo y quiénes sentirán más el cambio.
Este martes 17 de febrero, el cielo no solo nos regala un espectáculo visual con el eclipse solar anular, sino que también abre un potente portal astrológico. Al ocurrir en el grado 28 de Acuario, este fenómeno —conocido como el «Anillo de Fuego»— marca un antes y un después en nuestra forma de conectar con la libertad y la innovación.
Astrológicamente, un eclipse de sol tiene la fuerza de siete Lunas Nuevas. Es un momento de siembra cuyas semillas florecerán en los próximos seis meses.
Los signos que más sentirán el impacto
Si bien todos los signos percibirán el movimiento, hay cuatro que están en el «ojo del huracán» energético por ser los protagonistas de la cruz fija:
- Acuario: Sos el centro del evento. Es tu «reseteo» personal. Sentirás una urgencia eléctrica por cambiar tu imagen, tu nombre o tu dirección de vida.
- Leo: El foco se pone en tus relaciones. Es hora de soltar vínculos que te asfixian o de replantearte cómo compartís tu brillo con los demás.
- Tauro: El eclipse sacude tu área profesional. Se vienen giros inesperados en tu carrera. No le tengas miedo a lo nuevo; es el universo empujándote a salir de la zona de confort.
- Escorpio: Los movimientos serán en el hogar y las raíces. Puede haber noticias familiares o mudanzas que cambien tu base emocional para siempre.
Guía rápida para el resto del zodiaco
- Aries: Renovación en tus grupos de amigos y proyectos a futuro.
- Géminis: Momento de expandir tu mente; ideal para viajes o estudios disruptivos.
- Cáncer: Limpieza profunda de miedos y deudas emocionales. Soltá lo que pesa.
- Virgo: El cuerpo te habla; es hora de cambiar hábitos y rutinas de salud.
- Libra: Despertar creativo. El amor pide menos posesión y más libertad.
- Sagitario: Tu forma de pensar cambia. Decí lo que sentís, tu voz tiene peso.
- Capricornio: Se activa tu economía. Nuevas formas de ganar dinero aparecen.
- Piscis: Introspección total. Un ciclo de años se cierra para dejar espacio a lo nuevo.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar