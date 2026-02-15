Eclipse solar del 17 de febrero: ¿Cuáles son los signos más afectados por el «Anillo de Fuego»?

Este martes 17 de febrero, el cielo no solo nos regala un espectáculo visual con el eclipse solar anular, sino que también abre un potente portal astrológico. Al ocurrir en el grado 28 de Acuario, este fenómeno —conocido como el «Anillo de Fuego»— marca un antes y un después en nuestra forma de conectar con la libertad y la innovación.

Astrológicamente, un eclipse de sol tiene la fuerza de siete Lunas Nuevas. Es un momento de siembra cuyas semillas florecerán en los próximos seis meses.

Los signos que más sentirán el impacto

Si bien todos los signos percibirán el movimiento, hay cuatro que están en el «ojo del huracán» energético por ser los protagonistas de la cruz fija:

Acuario: Sos el centro del evento. Es tu «reseteo» personal. Sentirás una urgencia eléctrica por cambiar tu imagen, tu nombre o tu dirección de vida.

Sos el centro del evento. Es tu «reseteo» personal. Sentirás una urgencia eléctrica por cambiar tu imagen, tu nombre o tu dirección de vida. Leo: El foco se pone en tus relaciones . Es hora de soltar vínculos que te asfixian o de replantearte cómo compartís tu brillo con los demás.

El foco se pone en tus . Es hora de soltar vínculos que te asfixian o de replantearte cómo compartís tu brillo con los demás. Tauro: El eclipse sacude tu área profesional . Se vienen giros inesperados en tu carrera. No le tengas miedo a lo nuevo; es el universo empujándote a salir de la zona de confort.

El eclipse sacude tu . Se vienen giros inesperados en tu carrera. No le tengas miedo a lo nuevo; es el universo empujándote a salir de la zona de confort. Escorpio: Los movimientos serán en el hogar y las raíces. Puede haber noticias familiares o mudanzas que cambien tu base emocional para siempre.

Guía rápida para el resto del zodiaco