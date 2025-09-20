Edifica Neuquén 2025: cierra hoy la feria de construcción más grande de la Patagonia

El último día de Edifica Neuquén 2025 abrió sus puertas temprano con una agenda que combina innovación, networking y capacitaciones. Tras dos jornadas intensas, la exposición se prepara, hacia las 20, para cerrar su segunda edición consolidada como la feria más relevante de la construcción y la infraestructura en la región.

Edifica Neuquén: 18, 19 y 20 en el centro de convenciones Domuyo

Durante tres días, el predio reunió a empresas constructoras, proveedores, desarrolladoras inmobiliarias, funcionarios, profesionales, estudiantes y público general.

El encuentro no solo mostró las últimas tendencias y tecnologías del sector, sino que también fue un espacio de diálogo entre actores públicos y privados, con rondas de negocios que generaron nuevas oportunidades de inversión.

Las disertaciones de referentes nacionales e internacionales, las capacitaciones prácticas con certificación y el lanzamiento de nuevos productos marcaron la dinámica de esta edición.

Además, se sumaron propuestas culturales que acercaron el mundo de la construcción a la ciudadanía, ampliando el alcance del evento más allá de lo estrictamente técnico.

Con una convocatoria que replica el éxito de 2024 -cuando más de 45.000 personas participaron de la primera edición-, Edifica Neuquén reafirma su objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, fomentar la innovación y potenciar la inversión privada en la región.

La exposición, a cargo de la productora Marcos Galián, se desarrolla de manera independiente y con financiamiento exclusivo de empresas privadas participantes. Ferromundo, junto con otras firmas que aportaron su respaldo para consolidar a Neuquén como el nuevo hub estratégico de la construcción en la Patagonia.

Edifica Neuquén 2025: Gran convocatoria y público participante

La diversidad del público fue otro rasgo distintivo. Desde estudiantes de escuelas técnicas que aprovecharon la feria para su formación, hasta profesionales que encontraron en la expo la posibilidad de conocer nuevos materiales y generar contactos. Incluso visitantes de otras disciplinas se acercaron para conocer de cerca el mundo de la construcción.

Entre los pasillos se pudieron recorrer stands de desarrolladoras, inmobiliarias, fabricantes de herramientas, proveedores de materiales y empresas de decoración, que ofrecieron experiencias interactivas como visitas a edificios en realidad virtual.

También hubo espacio para la innovación educativa: los estudiantes de la EPET N°17 presentaron una “casita” construida íntegramente por adolescentes de 13 y 14 años, que será donada a un jardín de infantes.

Edifica Neuquén 2025: El cronograma para este sábado