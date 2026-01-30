Educación: Alerta por la baja de la matrícula escolar en escuelas primarias hacia el 2030

Aulas con menos estudiantes. Una realidad que obliga a pensar en algo distinto para el futuro de los niños y niñas.

La tasa de natalidad en Argentina cayó un 40% desde 2014. Este dato disparó reflexiones y propuestas para el futuro entre científicos y profesionales que integran Argentinos por la Educación. En un informe publicado recientemente aseguran que “la nueva estructura poblacional está reconfigurando la demanda del sistema educativo en el nivel primario”.

Baja la matrícula escolar hacia el 2030: «no será homogénea en todo el territorio»

La matrícula del nivel primario en Argentina experimentará una caída del 27% para 2030, lo que equivale a 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con 2023, según el informe.

La magnitud de la caída no será homogénea en todo el territorio nacional. Buenos Aires lidera la reducción en términos absolutos, con 510.433 alumnos menos (-30,5%). Le siguen CABA, con 92.540 alumnos menos (-34,0%), y Santa Fe, con 87.770 menos (-24,5%).

En términos relativos, las mayores contracciones se proyectan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34,0%). Por el contrario, en Santiago del Estero (-19,4%), Misiones (-20,3%) y Corrientes (-21,1%) se estiman caídas más moderadas.

Baja la matrícula escolar hacia el 2030: Los datos de Río Negro y Neuquén

Las proyecciones indican que en Río Negro la matrícula del nivel primario disminuirá en 22.774 alumnos entre 2023 y 2030. En tanto, Neuquén registraría una baja de 22.160 estudiantes en el mismo período, según datos de la Dirección Nacional de Población.

Actualmente, la relación alumnos/docente en Argentina es de 16 estudiantes por cargo en el nivel primario, una cifra intermedia en el contexto latinoamericano. Si las tendencias se mantienen, para 2030 el país podría alcanzar un ratio de 12 alumnos por docente.

Datos 22.774 alumnos menos se estima que habrá en las escuelas de la provincia de Río Negro. En Neuquén serían 22.160.

“Este escenario invita a repensar la organización escolar, la planificación de la infraestructura y la asignación de recursos docentes”, sostienen los profesionales en el informe.

Baja la matrícula escolar hacia el 2030: «En educación abre una oportunidad»

“La caída de la tasa de natalidad puede tener múltiples efectos, negativos y positivos”, señala Martín De Simone, coautor del estudio. “En educación abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante y mejorar los aprendizajes si se orientan a intervenciones basadas en evidencia”, agregó.

Los autores proponen estrategias para usar los recursos de manera más eficiente, entre ellas la reorganización de secciones con baja matrícula, la reasignación del plantel docente hacia tutorías o programas de enseñanza adaptada, la extensión de la jornada escolar y el fortalecimiento de apoyos no académicos.

“Si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los niveles de aprendizaje pueden mejorar”. Martín De Simone, coautor del informe de “Argentinos por la Educación”.

Otra alternativa es reorientar parte de los recursos —respetando los derechos adquiridos— hacia materiales pedagógicos, infraestructura o evaluación y acompañamiento docente. En ese sentido, advierten que la transición demográfica exige una planificación de mediano plazo y diálogo entre los actores del sistema educativo.

Los datos ponen en agenda un debate sensible y central: el futuro de la educación de niños y niñas. En ese marco, surgen miradas diversas. Algunos investigadores, aunque coinciden en la necesidad de repensar la escuela primaria, plantean dudas sobre ciertos efectos de la reducción de matrícula en las aulas. “Todo está para pensarse”, coinciden.