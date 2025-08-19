Efecto ciclogénesis: tormentas, granizo, viento y zonda, el combo que puso en alerta a 15 provincias de Argentina

Con la llegada de otra ciclogénesis a la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este martes a más de 10 provincias. Este fenómeno se fusionó con el ingreso de otro frente frío lo que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes, zonda y hasta nevadas.

Esta semana, la Argentina se prepara para enfrentar el regreso del fenómeno meteorológico conocido como ciclogénesis, un proceso que provoca condiciones meteorológicas severas.

En esta ocasión el organismo emitió alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas. Las mismas estarán acompañadas por «actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos».

Respecto al viento informaron que se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y 80 km/h. Hacia el norte del país se prevé la llegada de viento zonda «con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h de manera puntual».

Provincias bajo alerta este martes

Este martes la ciclogénesis comenzó por afectar a 15 provincias de Argentina, todas ubicadas en el centro y norte del país.

Según el mapa de alerta compartido por el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias bajo alerta por ahora son: