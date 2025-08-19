Martes complicado en el Alto Valle por el viento: el pronóstico anticipa ráfagas de más de 50 km/h

Viento y ráfagas durante el fin de semana en Neuquén y Río Negro. Foto: archivo Florencia Salto.

El Alto Valle espera una jornada complicada este martes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional el viento y los cielos cubiertos serán protagonistas durante todo el día. Te contamos los detalles.

Según indica el pronóstico del SMN, este martes será un día con temperaturas bajas y cielos cubiertos en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La mínima prevista para hoy es de 4°C y la máxima de 18°C.

Además, el viento será protagonista durante toda la jornada del martes con ráfagas de hasta 59 km/h. Y se mantendrá en el Alto Valle hasta el miércoles por la tarde.

Roca y Cipolletti: martes ventoso en el Alto Valle

Las ciudades del Alto Valle tendrán este martes un día con cielo parcialmente nublado, condición que se mantendrá también durante la noche.

En Roca y Cipolletti, las temperaturas estarán en ascenso respecto del inicio de la semana: se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 2 grados.

El viento soplará del oeste-sudoeste, con intensidades que rondarán entre los 29 y 35 km/h, y se anticipan ráfagas que podrían llegar a los 52 km/h, especialmente en horas de la tarde y noche.