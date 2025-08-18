El viento, el gran protagonista de esta semana en el Alto Valle: ¿qué día empezarán a sentirse las ráfagas más fuertes?

El frío polar volverá a ingresar esta semana y con él, las fuertes ráfagas de viento que serán grandes protagonistas en el Alto Valle. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) compartió el detalle del pronóstico extendido y por ello acá te contamos qué día será el más complicado.

¿Qué día empezarán a sentirse las ráfagas más fuertes?

Desde el organismo anticiparon que este lunes será el último día en que el clima se mantenga calmo, con brisas leves y temperaturas que variarán entre los 17°C y los 2°C.

Recién a partir del martes, la situación cambiará ya que el viento comenzará a ocupar el territorio y se mantendrá incluso hasta el viernes.

Según el detalle del pronóstico extendido:

El 19 de agosto se espera durante el día ráfagas de 59 km/h y durante la noche las mismas alcanzarán los 67 km/h.

durante la noche las mismas alcanzarán los 67 km/h. El miércoles 20: durante el día el viento será de 55km/h y hacia la noche se espera su disminución hasta alcanzar los 31 km/h.

durante el día el viento será de 55km/h y hacia la noche se espera su disminución hasta alcanzar los 31 km/h. El jueves 21: las ráfagas de viento se mantendrán durante toda la jornada en 60km/h.

las ráfagas de viento se mantendrán durante toda la jornada en 60km/h. Viernes 22: las ráfagas persistirán durante toda la jornada en los 63 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la AIC destacó que, como habrá un ingreso de aire polar, se registrarán días más frescos y señaló que el jueves la temperatura bajará hasta mantenerse entre los 12°C y -2°C.