Martes intenso en la Patagonia: ráfagas de viento, nieve y frío invernal en Neuquén y Río Negro

Este martes llega con vientos y nubosidad variable en la región.

Este martes, Neuquén y Río Negro se preparan para una jornada con clima cambiante, marcada por cielos parcialmente nublados y vientos que se intensificarán hacia la noche. Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la región presentará nubosidad variable, con momentos de sol intercalados con sectores más cubiertos, especialmente en la meseta y la costa. En la cordillera se esperan nevadas.

Las temperaturas diurnas mostrarán un leve ascenso respecto del lunes, aunque las noches continuarán siendo frías. Los vientos moderados, que se mantendrán activos desde la tarde hasta la noche.

En la zona de los lagos y la cordillera, el clima también comienza a mostrar señales de cambio: se espera tiempo bueno con cielo parcialmente nublado durante el martes, pero a partir del miércoles comenzarán lluvias y nevadas de variada intensidad.

Los próximos días se prevén precipitaciones moderadas acompañadas de nevadas, condiciones que se mantendrán hasta la próxima semana, afectando principalmente las rutas y actividades al aire libre en la cordillera y los sectores lacustres.

Además, el fenómeno afecta principalmente áreas abiertas y la meseta, donde las ráfagas pueden ser más intensas. Hacia el fin de semana, se anticipa un descenso de la temperatura acompañado de ráfagas, especialmente en la costa y en la meseta, generando un escenario más inestable que podría combinar frío, viento y nubosidad variable.

Neuquén: martes con viento y cielo mayormente cubierto

Neuquén tendrá este martes una jornada con condiciones cambiantes. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante el día y se tornará parcialmente nublado hacia la noche.

Las temperaturas marcarán una máxima de 19 grados y una mínima de 1 grado, lo que anticipa un leve ascenso respecto del lunes.

El viento será protagonista: soplará del sector sudoeste con velocidades de entre 27 y 36 km/h, y se esperan ráfagas que podrían alcanzar hasta 57 km/h durante la noche.

Roca y Cipolletti: martes ventoso en el Alto Valle

Las ciudades del Alto Valle tendrán este martes un día con cielo parcialmente nublado, condición que se mantendrá también durante la noche.

En Roca y Cipolletti, las temperaturas estarán en ascenso respecto del inicio de la semana: se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 2 grados.

El viento soplará del oeste-sudoeste, con intensidades que rondarán entre los 29 y 35 km/h, y se anticipan ráfagas que podrían llegar a los 52 km/h, especialmente en horas de la tarde y noche.

San Martín de los Andes: nevadas débiles y viento moderado

San Martín de los Andes tendrá este martes una jornada con nevadas débiles durante el día y la noche, continuando la tendencia de la región cordillerana.

Las temperaturas se mantendrán frías, con una máxima de 3 ºC y una mínima de 0 ºC.

El viento soplará del oeste a velocidades de entre 12 y 15 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 47 km/h durante la mañana.

Bariloche: lluvias débiles y viento intenso

Bariloche presentará este martes lluvias débiles y dispersas durante el día, con cielo que se mantendrá parcialmente nublado por la noche.

Las temperaturas serán bajas, con una máxima de 5 ºC y una mínima de -3 ºC, marcando un descenso respecto de días anteriores.

El viento soplará del norte-noroeste a velocidades de 18 a 19 km/h, con ráfagas que podrían superar los 48 km/h, especialmente durante la mañana.

Viedma: martes con cielo cubierto y ráfagas de 53 km/h

Viedma tendrá este martes una jornada con cielo cubierto durante el día y la noche, sin grandes cambios en la nubosidad.

Las temperaturas marcarán una máxima de 18 ºC y una mínima de 6 ºC, ligeramente más cálidas que el lunes.

El viento soplará del noroeste a sudoeste a velocidades de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h durante la tarde y noche.