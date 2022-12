El 78% que decide abortar y llama a las socorristas de Neuquén no supera las 8 semanas de gestación

¿Por qué las personas recurren a una red de feministas para abortar cuando hace dos años que la práctica se legalizó en el país? Esa fue una de las preguntas disparadoras de la encuesta que hicieron las socorristas de Neuquén a quienes se comunicaron, entre junio de 2021 y agosto de 2022, con la línea que brinda información. El 44,63% respondió: “sé que me van a ayudar, acompañar y contener”.

La Revuelta de Neuquén, integrante de socorristas en red, presentó los resultados del estudio “Evaluación de necesidades en Argentina con posterioridad a la legalización del aborto”, realizado junto a un equipo de Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH) e Ibis Reproductive Health (Ibis). El propósito fue describir los niveles de conocimiento sobre la ley de las personas que llaman a la línea, los motivos por los que se comunican, los procesos de toma de decisiones, las vías hacia la búsqueda de servicios de aborto.

Hubo 1.176 participantes, que expresaron su voluntad de responder la encuesta. Además se hizo un grupo focal con las telefonistas, a las que se las entrevistó para recolectar información cualitativa sobre su experiencia.

Uno de los datos más significativos es que no mermó el caudal de llamados tras la aprobación de la ley. Lo que cambió es el contenido de las consultas. El estudio reveló que el 32% de las personas encuestadas reportaron no saber nada, o muy poco sobre la norma, incluyendo quienes señalaron que sabían que se había sancionado pero no conocían ningún detalle, lo que marca cierto déficit del Estado en cuanto a la promoción del derecho.

Para Belén Grosso, activista de La Revuelta, la ley trajo «un poco de alivio al momento de solicitar ayuda para un aborto», las personas que llaman saben que «no es ilegal, que está permitido». Lo que desconocen, afirmó, es cómo acceder a ese derecho.

«Hay mucho miedo para ir al sistema de salud, porque no saben cuál es el caminito, adónde tienen que ir a pedirlo, con quién tienen que hablar y hay mucho temor todavía de los malos tratos, de las malas miradas, de la expulsión del sistema de salud«, agregó. Esa amorosidad que brinda el socorrismo, el saberse no juzgadas y cuidadas hace que siga siendo una referencia para quienes están pensando en abortar.

No solo se trata de brindar información, indicó la activista, sino del tiempo: «para recibir esa angustia por la cual está pasando, para poder hablar de las tristezas que genera también la decisión de abortar, muchas veces la alegría que también genera. Ofrecemos un espacio que desde el sistema de salud no hay. Lo que ofrecemos es feminismo».

Las telefonistas las guían para que puedan ir a lugares amigables (centros de salud, hospitales, clínicas) o para que sepan cómo pueden autogestionar la práctica, esto significa hacerlo en su casa con la medicación (misoprostol, en el primer trimestre de gestación).

El 40% de las personas encuestadas se enteró de la línea de boca en boca, el 30% tenía el número porque ya había sido acompañada antes y un 21% sacó el número de celular de las redes sociales. Entre las personas que primero accedieron al sistema de salud y luego llamaron a la línea, el 32% aseguró haber obtenido el número por personal de salud.

La atención telefónica no mermó con la sanción de la ley el 30 de diciembre de 2020. Foto Florencia Salto.

Grosso remarcó que «hay muchas personas que sabiendo que pueden ir al sistema de salud, igual eligen seguir conectadas con nosotras, por el trato. Parece una pavada pero mucho tiene que ver con eso: saben que acá se las va a escuchar, se las va a acompañar, nadie les va a fruncir el ceño. Me parece que hacer vivir la ley es hacerla vivir en el sistema de salud, pero también es saber que pueden elegir adónde y con quién hacerlo».

Brianna Keefe-Oates, candidata doctoral e investigadora de la facultad de Salud Pública de Harvard que participó del estudio, sostuvo que los datos revelan que hay una confianza en el modelo de acompañamiento de las socorristas, en que «van a mantener su privacidad» y que «van a estar con ellas durante todo el proceso».

«La Organización Mundial de la Salud define la calidad del aborto de varias formas, pero dice que debe ser aceptable, que quiere decir que las preferencias de las personas deben ser respetadas y creo que el abortar con acompañamiento es una preferencia que debe ser respetada», añadió.

Llaman con menor tiempo de gestación

Uno de los principales cambios que advirtieron las telefonistas luego de la aprobación de la ley es que gran parte de quienes deciden abortar llaman con menor tiempo de gestación: el 78% tenía entre tres y ocho semanas de gestación, el 13% entre nueve y catorce semanas y el 7% no tenía seguridad de las semanas al momento del llamado.

«Las mujeres ahora registran su menstruación en aplicaciones de los celulares, entonces ya saben cuándo les tiene que venir y cuándo hay dos o tres días de atraso rápidamente se hacen un test de embarazo o una ecografía y nos llaman», explicó Grosso.

Keefe-Oates subrayó que el hecho de que «el socorrismo es muy conocido ayuda que puedan llamar antes, y creo que saben ahora que el aborto es un derecho».

«Van a mantener su privacidad», un aspecto clave en una práctica aún estigmatizada. Foto Florencia Salto.

Qué dice la ley

*La ley 27.610 regula el acceso al derecho al aborto en Argentina. Hasta la semana 14 inclusive se puede interrumpir voluntariamente un embarazo sin tener que explicar los motivos de la decisión. Fuera de este plazo se puede pedir en casos de violación, o cuando esté en peligro la vida o la salud integral de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar.

*Es una práctica gratuita en el sistema público y de cobertura obligatoria para obras sociales y prepagas. Se debe acceder en un plazo máximo de diez días corridos, contados a partir de que se requirió.

*En el sistema público la práctica debe garantizarse, más allá de que haya profesionales que sean objetores. Si en el sistema privado no cuentan con personal para realizarla, deben disponer la derivación.

*Las personas que tienen menos de 13 años puede dar su consentimiento para abortar con el acompañamiento de algún integrante de su familia o de referentes afectivos. Entre los 13 a los 16 años están en condiciones de brindar el consentimiento para las prácticas que no representen un riesgo grave para la vida o la salud (la interrupción en condiciones seguras no significa un peligro). A partir de los 16 años no se requiere la autorización de otra persona.

La atención socorrista

*Tres telefonistas son las que atienden la línea de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén en socorristas en red. El número es: 299-4722618.

*Funciona de 10 a 20 de lunes a viernes y sábados de 10 a 15. Puede llamar directamente la persona que decidió interrumpir su embarazo y necesita asesoramiento, o quien la acompañe en el proceso (amigas, novio, madre, padre). De todas formas la prioridad, y eso se deja en claro en la conversación, es hablar con quien va a abortar.

*La red de socorristas existe hace diez años en toda la Argentina brindando información sobre cómo acceder a un aborto seguro.