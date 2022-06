Post aborto, el 70% de las personas elige métodos anticonceptivos de larga duración en Neuquén

La ley 27.610 no sólo regula el acceso al aborto en Argentina, sino que establece la atención sanitaria posterior de igual calidad y bajo los mismos principios de trato digno, autonomía y acceso a la información. Uno de los aspectos que se aborda en esta consejería es la anticoncepción. Durante 2021 en el hospital Heller de la ciudad de Neuquén, quienes interrumpieron un embarazo escogieron luego en un 70%, métodos de larga duración como el DIU y el implante subdérmico.

Katerina Milone, ginecóloga del hospital, sostuvo que desde la primera consulta con la persona que decidió abortar se conversa sobre los cuidados en la anticoncepción. «Lo que vemos es que en un 70 u 80% de los casos (el embarazo) tiene que ver con el uso de métodos de corta duración, que son las pastillas anticonceptivas, el inyectable mensual y el preservativo. Hubo alguna falla en el uso del método o no se usó ninguno, y en base a eso se ofrece y se explican las opciones disponibles en salud pública», planteó.

El implante subdérmico es un método hormonal, dijo la profesional, que consiste en una varilla de silicona que se coloca en el brazo, debajo de la piel. El que tienen disponible en este momento el Heller tiene una duración de tres años. Una vez puesto no requiere controles para asegurar su funcionamiento y es apto para todas las edades. Concluido ese plazo se extrae y si la persona desea puede pedir uno nuevo o cambiar de método.

El DIU es un dispositivo que se coloca en el útero y tiene una duración variable dependiendo el tipo, que puede llegar hasta los diez años. Requiere un control posterior al mes, subrayó Milone, y se le indica a las personas ciertas pautas para que tengan en cuenta a la hora de controlarlo. Tampoco tiene límite de edad.

Enfatizó en la altísima eficacia de ambos. «Se hace hincapié (además) en el doble método, es decir con el uso del preservativo», añadió la ginecóloga, para la prevención de infecciones de transmisión sexual.

No necesariamente después del aborto es condición cambiar de método, sino que se le informa a quien accedió a la práctica cuál sería el mejor según su situación y la disponibilidad en salud pública.

El dato forma parte del informe que presentó el Proyecto Mirar en la ciudad de Neuquén, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, cuyo objetivo es monitorear la implementación de la política de acceso al aborto, que se deriva de la ley 27.610. La organización del encuentro se hizo junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

«La mejor decisión es la que tomas vos», dice la cartelería producida en el Heller. Los ministerios nacional y provincial aún no hay distribuido piezas comunicacionales vinculadas a la ley. Foto Florencia Salto.

«En Neuquén lo que se observa es que hay algunos indicadores que son satisfactorios, eso no significa que no se puedan ni se deban mejorar, y otros que muestran dificultades importantes como barreras de acceso, sobre todo al aborto en el segundo trimestre, y las dificultades que tienen las niñas y adolescentes, en particular las que cursan embarazos forzados fruto de un abuso sexual, donde allí no solo hay que hacer una buena conserjería y darle acceso al aborto, sino también hay que hacer una acompañamiento de esa niña para no devolverla al hogar o al lugar donde ya fue abusada, y apoyarla para que pueda continuar sus estudios y tener toda la protección social que necesita tener una persona de esa edad, que ha enfrentado una situación de esas características», aseguró Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular de CEDES.

Insistió en el rol estratégico de las obstétricas que «están en general en el primer nivel de atención que es la puerta de entrada de la población al sistema de salud, y podrían y deberían estar ejerciendo un rol importante en la conserjería y también en la provisión de medicación y en el seguimiento post-aborto».

Los procedimientos en el primer trimestre: misoprostol y AMEU

El hospital Heller ofrece a las personas que quieren interrumpir voluntariamente un embarazo (IVE), esto es hasta la semana 14 de gestación inclusive, la posibilidad de optar entre el tratamiento medicamentoso (con misoprostol) o instrumental (aspiración manual endouterina, AMEU).

«La elección del método lo elige la usuaria. Se le explica ventajas y desventajas, cómo es el funcionamiento y lo elige en base a su situación», señaló Milone.

En el caso del tratamiento con misoprostol lo realiza la persona en su casa, o en un espacio físico en el que se sienta cómoda, y la recomendación es que esté acompañada. Requiere un control posterior para corroborar que haya funcionado.

«Con el consumo de las pastillas puede haber sangrado, puede haber dolor de ovarios. Entonces es un día en el cual, las actividades cotidianas, pueden ser trabajo, estudio o tareas de cuidado de hijos, no van a poder ser realizadas. Es importante la logística y poder contar con el apoyo de alguna red que sostenga esos cuidados«, afirmó la profesional.

El proyecto de ley de licencias igualitarias que está en debate actualmente en la Legislatura, y que alcanza a los tres poderes del Estado, prevé el otorgamiento de días para prácticas de salud, incluido el aborto.

El AMEU se realiza en el establecimiento de salud y es ambulatorio. «Hay que asistir al hospital, no implica una internación, pero si asistir durante algunas horas. Se realiza con analgesia endovenosa y anestesia local. Es decir, la persona está despierta durante el proceso, que implica la evacuación del útero a través de un instrumental», aseguró la médica. Durante el procedimiento se corrobora su eficacia. Incluso se puede hacer inmediatamente la colocación del método anticonceptivo, por ejemplo un DIU.

Agregó que «el AMEU lo eligen mucho personas que no tienen quien las acompañe, no tienen espacio físico donde hacerlo, son las únicas a cargo del cuidado de sus hijos, y tal vez arreglar los cuidados o coordinar pocas horas es más fácil que todo un día».

Remarcó que ambos son igualmente seguros y tienen un riesgo de complicaciones muy bajo, relacionado al 1%.

Milone dijo que desde este año el Heller cuenta con un espacio físico para hacer la aspiración y proponerla «con igualdad de posibilidades» que el tratamiento con pastillas. Por eso consideró que es necesario ampliar los establecimientos públicos y privados que ofrezcan la AMEU. «Es importante realizar capacitaciones, ya que la AMEU no es una práctica exclusiva de la ginecología y puede ser realizada por otras especialidades, como medicina general o por licenciadas en obstetricia. Es importante avanzar en capacitaciones y dotar de insumos los lugares que estén dispuestos», subrayó.

Cómo solicitar un turno

Quienes necesitan acceder a la práctica tienen dos caminos posibles en el hospital: presencial o virtual.

Pueden solicitar el turno para el consultorio de interrupción del embarazo por la ventanilla de guardia de ginecología o enviar un correo electrónico a la dirección: consejeriaopciones.hhh@gmail.com.

En la primera conversación con la profesional se confirma el embarazo con una ecografía y se determina la localización y la semana de gestación. Si ya está la decisión de abortar, se define el procedimiento y se firma un consentimiento informado. Cuando encuadra como IVE, se fija la cita para el AMEU o se entregan las pastillas de misoprostol. Generalmente el control post-aborto se realiza a la semana y se vuelve a charlar sobre el método anticonceptivo previo y si es conveniente o no cambiarlo.

A partir de las 15 semanas se permiten los abortos por causales (lo que se conoce como ILE): cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante o en casos de violación. Allí varía el procedimiento, pero de todas formas se retira el turno por las mismas vías.

Milone sostuvo que es imperioso contar con una estrategia de comunicación en todo el sistema de salud que difunda el contenido de la ley, y clarifique cómo se accede, para borrar cualquier clase de estigma o tabú.