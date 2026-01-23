El Bolsón celebra, durante cuatro días, sus primeros 100 años de vida

Comenzó la cuenta regresiva: el 28 de enero El Bolsón celebrará 100 años. En ese contexto, la localidad comarcal prepara cuatro días de fiesta con toda la comunidad, con la memoria de pioneros, primeros vecinos y pueblos originarios. “Cumplir años en El Bolsón es celebrar en comunidad: con memoria, alegría y el orgullo de pertenecer”, expresan desde el municipio.



“Estamos preparándonos con todo, trabajando fuerte hace rato, recuperando nuestra identidad, el registro de los pioneros, tendremos una fiesta espectacular”, expresó en un video en redes el intendente Bruno Pogliano al gobernador Alberto Weretilneck -nacido en El Bolsón-.



Pogliano tiene raíces profundas en la historia de su pueblo y fue el impulsor de una celebración que espera sea memorable. Creó la Comisión del Centenario, que hace mucho se puso en marcha y generó una multiplicidad de eventos y sorpresas, música en viva, otras presentaciones artísticas y culturales.

El festejo del Centenario



La celebración arranca el sábado 24 con un encuentro en la Casa del Bicentenario, con una charla abierta entre organizadores, autoridades y vecinos que aportan elementos para el Museo del Centenario, en el mismo edificio, que abrirá el lunes 26.



El domingo 25 a la mañana será el día del comienzo de los festejos propiamente dichos, con un emotivo homenaje al Grupo JEN: Juan, Eugenio y Nehuén, los chicos atropellados en la ruta norte por un conductor alcoholizado; y otro a José Luis Cabezas. Por la tarde la actividad se traslada a la calle Onelli, donde se hará el Paseo de las Colectividades, junto al reconocimiento a vecinos históricos y la premiación de la Copa Centenario en el área de deportes.

El martes 27 a las 17 comenzará la vigilia del Centenario en la calle Onelli; se inaugurará la nueva cartelería del Paseo de los Pioneros, ubicado en el acceso al cerro Amigo desde la avenida Belgrano (ruta 40), que era el camino antiguo de llegada a El Bolsón. A las 22 iniciará formalmente la vigilia, que incluirá la entrega de banderas por parte de vecinos; una cuenta regresiva en pantalla a las 23.30. A la medianoche el esperado toque de diana, el canto del feliz cumpleaños, el corte de torta y un cierre con música y baile para recibir los 100 años de la ciudad.



El miércoles 28, día del Centenario, a partir de las 10, se realizará el izamiento del pabellón nacional, junto al reconocimiento a vecinos destacados en Plaza Pagano. La jornada continuará con una recorrida institucional por las muestras, una partida de ajedrez gigante en la Casa del Bicentenario y, por la tarde, la inauguración del Monumento al Centenario en la intersección de Perito Moreno y Roca. El cierre será a las 19, con el acto protocolar, el desfile multitudinario y el paseo criollo, coronando cuatro días de festejos que reflejan la identidad, la memoria y el futuro de El Bolsón.