Un museo que despierta vocaciones: talleres para que los chicos descubran la ciencia

Ariana siempre recuerda que, en una ocasión, un profesor de química llevó un microscopio de su padre que era médico con una caja de muestras de cortes histológicos. «Ver todo eso, observar las células en microscopio me despertó el amor por las ciencias naturales», contó la paleontóloga Ariana Paulina Carabajal, directora del Museo Paleontológico Bariloche.

Sin perder de vista esa experiencia de niña que despertó, de alguna manera, su vocación, desde el museo se puso en marcha el Taller de Ciencias Naturales para Infancias. El primer encuentro fue sobre geología «Los minerales fluorescentes», le sigue otro de botánica «Los pigmentos de las plantas», bichos «Las alas de los insectos» y paleontología «Los cráneos y los dientes».

Los talleres duran aproximadamente una hora y están dirigidos a chicos de 7 a 12 años. Debido a la demanda (los grupos están compuestos por doce niños), al encuentro de las 14 se agregó otro a las 16.

«Estuvimos pensando una variedad de temas para distintas edades. El taller de ciencias naturales lo probamos en junio y tiene cuatro bloques. Cada sábado hablamos de algo distinto. Se usan linternas 3d, lupas para que puedan ver todo ese mundo tan chiquito. Los atrapa mucho observar en detalle«, describió Ariana.

La propuesta del Museo Paleontológico Bariloche para las vacaciones de invierno. Foto: gentileza

¿Cómo surgió la idea de estos encuentros para las infancias? La paleontóloga reconoció que, aunque sus hijos crecieron, le hubiera gustado contar con ese tipo de oferta para las vacaciones de invierno. «No hay este tipo de actividades. En general, hay talleres de arte o deporte o de robótica. Con colegas biólgas y paleontólogas, tuvimos ganas de emprender un taller de ciencias naturales, con la idea de mirar la naturaleza con otros ojos«, subrayó y aclaró: «Me hubiera gustado tener esta posibilidad cuando era chica».

Comentó que los chicos que concurren al taller, después se preguntan cómo son las hojas o las flores de su jardín o sobre las rocas que encuentran en la calle. «¿Por qué? Porque adquieren herramientas para poder identificarlas. El objetivo es inculcar el amor por la vida silvestre. Y los padres cuentan que los chicos se pasan la semana hablando de lo que vieron en los talleres», expresó.

La propuesta del Museo Paleontológico Bariloche para las vacaciones de invierno. Foto: gentileza

Los encuentros son coordinados por tres socias de la Asociación Paleontológica Bariloche. A Ariana se sumaron las biólogas Karen Ulloa Guaiquin y Angelica Ballesteros Pradados biólogas, docentes del Centro Regional Universitario Bariloche.

«Los chicos se muestran super curiosos y tienen ganas de contar todo lo que saben. Algunos inclsuo tienen sus propias colecciones de piedras y de bichos. Hay quienes ya vienen con conocimientos previos, otros no«, indicó y comentó que el sábado pasado, uno de los padres dijo que pensaban googlear el tema del taller para saber de qué se trataba, pera finalmente desistieron para «sorprenderse en el momento».

«Lo importante es que vengan los chicos porque tienen ganas, porque les gusta las ciencias naturales», recalcó la paleontóloga.

La propuesta del Museo Paleontológico Bariloche para las vacaciones de invierno. Foto: gentileza

Otras dos propuestas desde el Museo Paleontológico

Otra propuesta para las vacaciones de invierno es el Taller de pop-up «Libros que brotan» que se llevará a cabo el 17 y 18 de julio. La propuesta es para chicos de 7 años en adelante. Los adultos están incluidos.

«Este taller combina la pasión por los dinos y el mundo de la Paleontología con el fascinante universo de los libros Pop up? Se trata de aprender un poco de este arte en papel para crear un libro 3D de Dinos y Fósiles», indicaron desde el Museo Paleontológico Bariloche.

El taller está a cargo de Caro Luna, docente y creadora en Artes Plásticas, especializada en Ingeniería en Papel y Arte en Libros y requiere inscripción previa al 11-152-723-9728.

También se impulsa un Taller de Animales Prehistóricos de Papel del 13 al 17 de julio. Consiste en encuentros de armado de animales extintos en papel para chicos de 4 a 12 años.

«Se trata de cortar y pegar. Se puede elegir el animal a construir y la duración depende de la complejidad del modelo elegido (hay modelos muy fáciles para los más pequeños). Tenemos dinosaurios, animales marinos y megafauna para divertirnos y llevarnos a casa nuestras creaciones«, remarcaron. En este caso, no hace falta inscripción previa y es por orden de llegada, entre las 15 y las 17.

La propuesta del Museo Paleontológico Bariloche para las vacaciones de invierno. Foto: gentileza





