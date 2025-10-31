El Chocón: Bodas de Oro para el municipio que creció en la tierra colorada

“Estábamos esperanzados en que El Chocón fuera para el desarrollo de la Patagonia”, dijo contundente Felipe Sapag en la semana del miércoles 5 de noviembre de 1975. Diario RÍO NEGRO fue el único medio en ese acto del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en el que nada menos que el gobernador compartió sus sensaciones sobre lo que estaba ocurriendo en la villa que se había formado unos años antes, a 90 kilómetros de la capital provincial, con motivo de la construcción de la histórica represa, la “Obra del Siglo”.

Según recuerda el archivo de este medio, días antes, el 31 de octubre previo (que cayó también viernes como hoy) el gobierno había intentado poner en funciones la comuna, pero la propia Hidronor S.A. se lo había impedido, con una presentación ante la justicia federal.

Pese a que las facilidades para comunicarse eran otras, esa tarde vivida hace 50 años debe haber sido tensa, sobretodo porque el fallo se conoció, dice el medio impreso, una hora antes de la convocatoria al acto “fundacional”, previsto para las 18.

Miradas: Sapag con la vista hacia arriba, participando de un acto de Hidronor en medio de la puja por El Chocón. Foto: Archivo Diario Río Negro.

Foto: Archivo Diario Río Negro.

Una ley provincial, la N° 769, era la que avalaba la decisión de crear la 22° comuna neuquina y como la medida judicial no prohibía el evento protocolar, éste se realizó de todos modos, al menos como algo simbólico, con otros funcionarios y Sapag al frente.

Dentro de ese evidente malestar, en los días posteriores, el mandatario llegó a decir que esa obra terminó sirviendo “para llevar dos líneas conductoras eléctricas a Buenos Aires, para atender las demandas de los acondicionadores de aire y las heladeras de la gran urbe y no para el desarrollo de nuestras riquezas mineras e industriales”… pero cerró convencido: “Sabemos que la hora de la Patagonia va a llegar”.

Foto: Archivo Diario Río Negro.

Con esa vehemencia comenzó la vida institucional de una localidad que registraba la ocupación de nuevos pobladores ya desde 1967, pero sí de primitivos habitantes se trata, los vestigios encontrados ya hablaban de presencia humana hace más 4.500 años, en la zona que quedó bajo el agua al formarse el embalse.

Sobre toda polémica, la fecha establecida por el gobierno de Felipe Sapag fue la que quedó establecida para celebrar el aniversario del municipio. Cinco décadas después, 3500 personas siguen demostrando que su comunidad pudo perseverar y establecerse. Aunque muchos llegaron desde orígenes y siguieron su camino, familias enteras atesoran hoy en su identidad ese arraigo por la tierra colorada que los cobijó, allá lejos en el tiempo, cuando Neuquén comenzaba su despegue y cuando ya cientos lo elegían para encontrar un mejor porvenir.

Un diseño único en la región. Foto: Archivo Diario Río Negro.

Llamada por algunos como “ciudad fábrica”, por sus inicios directamente relacionados con la generación de energía (como ocurrió con Plaza Huincul, según recordó el fallo del magistrado Carlos Arias), sus tierras eran parte de lo expropiado por Hidronor, pero que terminaron pasando al ámbito provincial por una suma de 11 millones de dólares, en tiempos de privatización de esa firma, allá por enero de 1993.

En el medio, transcurrieron las vidas de miles de habitantes (llegó a contener a 5 mil personas) que recorrieron sus calles, que habitaron las viviendas permanentes y las temporarias, que rezaron en su iglesia de fe católica y cuyos hijos estudiaron en el colegio 39, así como todos alentaron a los futbolistas que recibieron al Club Boca Juniors en la cancha local y hasta disfrutaron del cine que allí se construyó.

Foto: Archivo Diario Río Negro.

La parroquia del Espíritu Santo en El Chocón. Foto: Archivo Diario Río Negro.

Bendición del templo, el 5 de Octubre de 1971. Foto: Archivo Diario Río Negro.

Los años de persecución y violencia encontraron en este sitio la previa a la última dictadura, con la movilización que bautizaron como “El Choconazo” y que visibilizó que no todo era progreso, sino que la historia también tenía entre sus aristas, la necesidad de mejores condiciones laborales para quienes llegaron incluso a dejar la vida en la obra. Pero fruto del apoyo en medio de esa oscuridad, se selló también el rol de quien supo ser el primer obispo de la diócesis, Jaime De Nevares, y la unidad junto a los grupos que lo acompañaron, para gestar un camino en defensa de los derechos humanos que distingue a los neuquinos y neuquinas por donde pisen.

Registro de anécdotas y nostalgia es hoy, por ejemplo, el grupo en Facebook que Mateo Sánchez Zapata y Stefano Ghiglia titularon con el nombre de la localidad y que desde hace un buen tiempo reúne las fotos y testimonios cotidianos, de quienes encontraron en este punto de la región un destino, un amor, un oficio, la siembra para su descendencia y mucho más, todo cargado de sentido profundo, lejos de ser solo un refugio remoto para quienes eligen pasar allí un fin de semana o conocer los fósiles del Giganotosaurus Carolinii.

“Cumplimos medio siglo de historia, de identidad, de comunidad. De sueños que se construyen entre todos. Gracias a quienes fueron parte, a quienes siguen apostando por este lugar único, y a quienes vendrán. ¡Feliz aniversario, Chocón querido!”, cerraron en el saludo por estas Bodas de Oro.

Postales de vida cotidiana: las infancias en El Chocón. Foto: Archivo Diario Río Negro.