El desafío de Vaca Muerta: la UNCo busca formar agrónomos para la diversificación productiva en el Alto Valle

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue convoca a inscribirse para el periodo 2026. El decano Esteban Jockers señaló que estudiar en el Alto Valle brinda un valor agregado: formar profesionales que puedan afrontar las transformaciones en la actividad agropecuaria vinculadas a la diversificación de las producciones agrícolas y el crecimiento exponencial de Vaca Muerta.



Situada estratégicamente en Cinco Saltos por su cercanía a las áreas productivas de Neuquén y Río Negro, los primeros egresados de la carrera recibieron su diploma en 1971.



Saben que, desde entonces, los tiempos cambiaron. Muchos alumnos no solo estudian sino que además trabajan, así que decidieron reacomodaron los horarios para concentrarlos a la mañana. “Ya no existe el estudiante que era de dedicación exclusiva, digamos. Hemos adecuado nuestro plan de estudio a esa situación”, comentó.

Carreras más cortas: el plan de la Facultad de Ciencias Agrarias para atraer a estudiantes del Alto Valle



También acortaron la carrera de Ingeniería Agronómica, de 5 años y medio a 5 años, para ampliar la convocatoria y propiciar que quienes comienzan terminen y se gradúen. “Hoy si ven carreras de mucha carga horaria, dedicación de día completo y de muchos años genera un rechazo”, remarcó Jockers.



Así como cambiaron los estilos de vida del estudiantado, también se modificó la matriz productiva de la región. “Hay transformaciones muy profundas en la actividad agropecuaria que tiene que ver con Vaca Muerta, una transformación de todo el espacio agrario regional de la Patagonia Norte”, subrayó el decano.



Según el especialista, el fenómeno impulsó un fuerte proceso de diversificación. La región ya no se focaliza exclusivamente en producciones tradicionales como la pera y la manzana, también se atreve a otros tipos de cultivos, nuevas modalidades como la agricultura urbana y una tecnificación del sector.



“Las enormes transformaciones que se están dando en los escenarios de la producción agraria regional y la problemática ambiental son un gran desafío para la formación en las Ciencias Agrarias”, resaltó Jockers.



Invitó a sumarse al proyecto académico este 2026: “Poder ser un profesional que contribuye a la seguridad y salud alimentaria, al cuidado del agua y de nuestros suelos, a producir en zonas nuevas, a diseñar una tecnología IA que ayude en un proceso de producción puede ser atrapante”.

Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias, duración y salida laboral

La Facultad de Ciencias Agrarias ofrece tres opciones académicas que se adaptan a diferentes intereses y trayectorias profesionales.

Ingeniería Agronómica: Dura 5 años; carga horaria concentrada en la mañana.

Tecnicatura en Desarrollo Agropecuario: Dura 2 años y medio; modalidad vespertina, enfocada en pequeños y medianos productores.

Tecnicatura en Espacios Verdes: Dura 3 años; modalidad vespertina, orientada a la creación y mantenimiento de espacios verdes.

Salida laboral: Se concentra en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Sin embargo, su alcance se extiende a otras provincias como Chubut y La Pampa, así como en localidades donde la agricultura urbana y la gestión de espacios verdes están en auge.

La Ingeniería Agronómica proporciona una formación integral en aspectos agrícolas, zootécnicos y ambientales, con un enfoque en la producción sustentable. Se orientada, además, hacia la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector agropecuario.

Facultad de Ciencias Agrarias. (Foto: Gentileza).



Por otro lado, las tecnicaturas universitarias están diseñadas para formar técnicos capacitados en un lapso menor de tiempo. La Tecnicatura en Desarrollo Agropecuario se enfoca en la atención a pequeños y medianos productores, brindando herramientas prácticas y conocimientos específicos para mejorar la producción familiar.



La Tecnicatura en Espacios Verdes se dirige a la creación y mantenimiento de áreas verdes públicas y privadas, resaltando la importancia de los espacios verdes como un bien necesario para la comunidad.