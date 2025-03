El desgarrador mensaje del hijo del peón rural asesinado en Chubut: «Pa, quedé vacío sin vos»

El crimen de Pedro Segundo Quilodrán sigue conmocionando a la comunidad de Ricardo Rojas en Chubut. El hombre recibió una herida de bala que resultó mortal y pese a que ya detuvieron al culpable, su familia exige justicia en medio de un gran dolor.

En las últimas horas se viralizó el emotivo posteo de Pedrito Quilodrán, hijo de la víctima fatal. El joven en sus redes sociales expresó su enorme tristeza por lo ocurrido y cuestionado el accionar del atacante.

«¿Por qué te mató papi?, ¿por qué a vos?. No te metías con nadie. Estuve esperando tu mensaje, tu llamada y que me digas: ‘Mirá hijo, todas las yeguas que encerré’. Te voy amar y extrañar toda la vida pa, me dejaron con un dolor inmenso. Pa, quedé vacío sin vos. Ya no se q hacer papi, quiero darte un último abrazo, un último beso. No puedo seguir sin vos, que me estés alentando», escribió.

El joven le agradeció a su padre por todo los momentos vivido y resaltó que siempre fue una «excelente persona». Además aseguró que seguirán exigiendo justicia: «Volá alto mi viejo, guíame desde una estrella. Te voy a extrañar mucho papito», concluyó.

Imputaron al hombre que asesinó a un peón rural en Chubut

El Ministerio Público Fiscal de Chubut detalló que las pruebas recolectadas por la investigación indican que Quilodrán fue contratado junto a otras dos personas para realizar un trabajo de arreo de caballos salvajes, en la zona de la estancia “La Serrana”.

El crimen ocurrió el domingo 16 de marzo, aproximadamente a las 18.30. Pero su cuerpo fue hallado al día siguiente.

Mientras la Policía trabajaba en la zona, se presentó una persona que manifestó ser el culpable, pero indicó que le había disparado por accidente. El atacante luego identificado como Carlos Omar Llaipen de 66 años, fue detenido de manera inmediata.

El miércoles la Fiscalía finalmente formuló cargos contra el imputado como autor del asesinato que tuvo como víctima al hombre de 43 años.

Los representantes de fiscalía, sostuvieron que la calificación legal provisoria contra el acusado, es la de presunto autor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido mediante el uso de arma de fuego. También, pidieron la medida de prisión preventiva contra el sospechoso, hasta la realización del juicio.