Alerta sanitaria por tres muertos en un crucero que zarpó desde Argentina: investigan un brote de hantavirus

Con información de AFP y AP.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas internacionales este domingo al informar sobre un presunto brote de hantavirus a bordo de un crucero que navegaba por el océano Atlántico. El trágico saldo, hasta el momento, es de tres personas fallecidas y al menos tres pasajeros gravemente enfermos.

El foco de infección se detectó en el buque MV Hondius, una embarcación de bandera neerlandesa operada por la empresa Oceanwide Expeditions, que había iniciado su ruta en Ushuaia con destino a Cabo Verde.

El barco, que funciona como un crucero polar con capacidad para unos 170 pasajeros y 70 tripulantes, se encontraba este domingo atracado frente al puerto de Praia, la capital del país africano.

Quiénes son las víctimas del brote en alta mar

La agencia de salud de la ONU detalló que la investigación sigue en curso, pero ya se ha confirmado al menos un caso de infección por hantavirus mediante análisis de laboratorio, mientras que los otros cinco se mantienen como sospechosos.

De acuerdo a la información brindada por autoridades sudafricanas y la OMS, el cuadro de situación de los afectados fue que un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar los síntomas y murió a bordo de la embarcación. Su cuerpo fue depositado en la isla de Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur.

Luego, su esposa, de 69 años, también enfermó durante el viaje y debió ser evacuada de urgencia a Sudáfrica, donde finalmente falleció en un hospital de Johannesburgo. Fuentes ligadas al caso indicaron que se trataría de una pareja de origen neerlandés.

La tercera víctima fatal, según los reportes extraoficiales, continuaría a bordo del barco. Entre los internados se encuentra un ciudadano británico de 69 años, quien permanece en cuidados intensivos en un hospital sudafricano.

Cómo fue el operativo de evacuación y qué pasa con el riesgo de contagio

Ante la gravedad del cuadro, la OMS indicó que está «facilitando la coordinación» entre los diferentes países y los operadores del crucero para organizar la evacuación médica de otros dos pasajeros que presentan síntomas. El plan en curso es trasladar a estas personas enfermas a un hospital en Cabo Verde para ponerlas en estricto aislamiento, permitiendo que el barco pueda reanudar su ruta hacia las islas Canarias.

El hantavirus es una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo grave. Las infecciones suelen estar estrechamente vinculadas a la exposición y el contacto directo con las heces, la orina o la saliva de roedores infectados.

Sin embargo, lo que genera especial preocupación en las autoridades sanitarias es la propagación dentro de la embarcación.

«Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves«, advirtió la OMS en su comunicado. En esta línea, la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza aclaró que solo un tipo de este virus, considerado «extremadamente raro«, posee la capacidad de transmisión interhumana.

Por el momento, las autoridades sanitarias continúan realizando investigaciones en profundidad que incluyen análisis de laboratorio adicionales, estudios epidemiológicos y la secuenciación genética del virus para determinar la cepa exacta que desató el brote.