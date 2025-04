El dolor no lo deja dormir hace años: se sometió a cinco cirugías sin éxito y busca alivio en Roca

David Cesar López es un eterno paciente y está cansado. Casi no duerme. Su malestar crónico en la columna vertebral y una pierna se profundiza cada día que pasa y lo deja prácticamente inhabilitado en sus tareas como pastor de una iglesia y trabajador de chacra.

Con 52 años y sin obra social, hace más de 14 años viaja de sur al centro y norte del país buscando una solución a su dolencia y no la encuentra. La última vez viajó desde su casa en la localidad de El Maitén, Chubut; hasta la ciudad de Buenos Aires, al Hospital Italiano, donde se fue tan frustrado como llegó.

Esta tarde esperaba recibir un novedoso procedimiento en el Centro de Tratamiento del Dolor en Roca denominado Epidurolisis, que consiste en la liberación de las fibrosis del espacio peridural anterior, que se produjo como consecuencia de una cirugía.

David viajó por varias provincias para encontrar solución. Foto: Andrés Maripe.

Diario RÍO NEGRO dialogó con el paciente antes de ingresar al consultorio. Su historia de convivencia con un dolor crónico es traumática. Lo que empezó como una hernia discal se convirtió en un problema mayor: síndrome de columna vertebral fallida.

“Empecé a sentir punzadas pero no le di mucha importancia. Luego se agravó hasta el punto que si me agarraba el dolor parado, no me podía sentar”, contó.

Con la ayuda de un contacto en Río Negro se realizó la primera operación y si bien le dio alivio, fue temporario. Luego fue a parar a Bariloche, a una clínica donde sostiene que fue víctima de una “mala praxis”, porque al dolor de columna se sumó el de una pierna.

“La pasé muy mal desde el comienzo. Fue una mala praxis, yo salí de la (segunda) operación con un dolor terrible de pierna por el cual yo vengo ahora a Roca”; dijo y agregó: “No había manera de parar el dolor y desde ahí me quedó esa secuela”.

“Ese dolor no tenía techo. Eran como miles de agujas que me clavaban la pierna. Me costó cruzar la calle. Y el dolor de la columna, no tengo palabras, lo aguanté”, contó el paciente a este medio, quien agregó que padece insomnio hace años producto de este problema de salud.

La tercera intervención fue en Trelew, donde le descubrieron fibrosis, por eso fue sometido a una cuarta cirugía, que no fue el final de todo. Hasta que en la quinta cirugía el médico le dijo: “Hasta acá, ya no puedo tocar más”.

Su hijo lo acompaña a realizar el tratamiento en Roca. Foto: Andrés Maripe.

Desde ese entonces decidió que no le quedaba más remedio que empezar a tratar el dolor con fármacos. No podía manejar, ni estar sentado ni mucho tiempo parado. “Trataba de aplacarlo con medicación”, contó. Llegó a consumir 15 pastillas por día durante años.

“Le agradezco a Dios que nunca me quebré en lo emocional, porque hay un momento en que no estás quebrado físicamente, económicamente, familiarmente, pero cuando te quebras emocionalmente, te rendís, dejas de luchar”. David Cesar López, paciente de la Chubut en Roca.

Lo último fue en Buenos Aires. “En el Italiano miraron la resonancia y me dijeron ‘Esto no tiene solución’”, más que utilizar un electroestimulador, un aparato que cuesta una “fortuna”, recordó David.

Desde ahí, llegó a Roca luego de que un amigo de la localidad de Conesa le hablara de un Centro de Tratamiento del Dolor.

El médico especialista en dolor y anestesiólogo de Roca, Jorge Hermosilla, quien está a cargo de la intervención, dijo que con la Epidurolisis «se espera una mejoría del 80%, eso varía un poco de un paciente a otro”, comentó. “Si logramos el 100% seria ideal”, aseguró.

Dolor por Síndrome de la cirugía de espalda fallida

El síndrome de cirugía fallida de la espalda consiste en un dolor crónico en la zona lumbar que no tiene una causa clara y que persiste después de una operación de columna o reaparece después de un procedimiento.

Según el Centro Médico Beth Israel Deaconess, hasta el 40% de las personas que se someten a cirugía de la columna vertebral desarrollan esta patología.

Los síntomas pueden ser varios: sensación de dolor persistente más allá del dolor normal del proceso de curación, un mayor nivel de dolor que antes de la cirugía, falta de curación o retraso significativo en su recuperación, movilidad o amplitud de movimiento reducidas, dolor como una punzada aguda en la espalda, dolor irradiado en las extremidades, entumecimiento o debilidad cerca del lugar de la intervención o que se irradia a las extremidades cercanas.

Dolor: el tratamiento de la Epidurolisis

Es una técnica empleada en el tratamiento del dolor lumbar crónico y radicular refractario, aunque también se ha empleado en el tratamiento del dolor torácico o cervical. Las principales indicaciones de esta técnica son el síndrome postlaminectomía (SPL), la estenosis de canal y la existencia de fibrosis epidural y radiculopatía de cualquier origen (5).

Los objetivos principales de esta técnica son, por un lado, la eliminación de los efectos que implica la formación de fibrosis epidural y por otro, la posibilidad de depositar drogas (corticoides, hialuronidasa, suero salino hipertónico) en la zona afectada.

La formación de fibrosis epidural en los pacientes sometidos a cirugía lumbar sucede entre el 5% y el 60%, siendo una de las posibles causas de malos resultados quirúrgicos.