El efecto Mundial: tras el triunfo de Argentina ante Argelia, una provincia decretó asueto administrativo

La Selección argentina debutó en fase de grupos y con tres goles de Messi, marcó su triunfo ante Argelia. La ovación dentro del estadio fue total y los festejos se extendieron en todo el país, el impacto fue tal que una provincia decidió decretar asueto administrativo para que todos los ciudadanos puedan celebrar.

Asueto en una provincia de Argentina tras el triunfo de la Selección

«La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada», dice el comunicado que compartió el Gobierno provincial de La Rioja en redes sociales. La medida, según detallaron, se aplicará durante la mañana de este miércoles y alcanzará a las instituciones educativas dependientes del Estado provincial.

La administración liderada por el mandatario Ricardo Quintela, busca que los empleados públicos riojanos puedan compartir lo que denominaron como «un momento de felicidad colectiva que une a todo el país».

Desde la provincia justificaron la iniciativa y remarcaron: «El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia».

También aclararon que el asueto de media jornada no implica la suspensión total de las actividades estatales. El Gobierno provincial resaltó que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad.

El comunicado finaliza haciendo referencia a la victoria de la Selección y reitera: «Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido».

La medida resultó inesperada por tomarse en esta instancia del Mundial, pero ya hay un antecedente que fue en 2022 cuando la selección argentina obtuvo la Copa del Mundo en Qatar.

En aquel entonces, el Gobierno nacional estaba a cargo de Alberto Fernández y lo decretó día libre para que los argentinos pudieran salir a festejar el título mundial obtenido. La medida se formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y abarcó a todo el territorio nacional.

Con información de Infobae