Impresionante: las 10 marcas que alcanzó Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi agrandó su historia con un debut memorable en Kansas. Desde el minuto cero cuando llegó a los 200 partidos con la Selección Argentina y a 20 años de su primera vez en una Copa del Mundo, el capitán se aprestó a batir récord tras récord. Y, a tono con su camiseta, llegó hasta 10. Impresionate.

Con sus tres goles ante Argelia, Messi ya es uno de los dos jugadores con más gritos en la historia del Mundial, porque igualó a Miroslav Klose, con 16. Pero hubo más marcas que ya descansan (y se pueden agrandar) en los registros de la FIFA.

Si de presencias se trata, Messi quedó a dos partidos de Bader Al-Mutawa, jugador de Kuwait, quien acmula 202 y todavía lejos de Cristiano Ronaldo, quien suma 231 con Portugal.

Seis Mundiales, 200 veces con la Selección, otro hat-trick….El 10 sigue intratable. ¡Y está a días de cumplir 39! (AP)

El primero que juega seis Mundiales

En el primer minuto, Messi se convirtió en el primer jugador en disputar seis Mundiales. Una marca que, puede ser igualada por Cristiano Ronaldo, pero habrá que esperar para ver cómo evoluciona la participación del luso en el torneo. La Pulga también se une al podio de los jugadores más veteranos en marcar en Mundiales. Superó a CR7 en la tabla y solo lo superan Pepe, con 39 años, y Roger Milla, con 42.

La Pulga, además, es el jugador más veterano en marcar un doblete, por encima de Milla y sus goles a Colombia en Estados Unidos 1994. Y el más veterano en hacer un hat-trick, superando a Cristiano Ronaldo tras su actuación con 33 años frente a España en Rusia 2018.

En el rubro goles desde afuera del área, Messi pasó a la cima. Cinco tenía Rivelino en Brasil y ahora La Pulga lo supera con 6. Igualmente, es el futbolista que le ha marcado a más rivales en la Copa del Mundo: 11 en total, para superar los 10 de Jürgen Klinsmann, Ronaldo y Klose.

Más registros de Messi

Ya nadie le ha marcado más a las selecciones de África que Messi. Los tres goles a Nigeria en Brasil 2014 como en Rusia 2018 se suman al triplete de contra Argelia para superar los cinco que Oleg Salenko de Rusia anotó en 1994 contra Camerún. Su primer tanto le da el período de tiempo más largo entre el primer y último gol de un jugador en el Mundial: 20 años exactos. Superó a CR7, que tiene 16 entre 2006 y 2022.

La Pulga iguala a Cristiano como únicos con cinco Mundiales sumando goles. También empata a Kylian Mbappé como únicos jugadores que marcan un hat-trick como campeones del mundo.

De cara al futuro inmediato quedan dos objetivos claros: ser el jugador con más asistencias (tiene 9 por las 10 de Fritz Walter) y empatar los seis partidos seguidos marcando goles Just Fontaine y Jairzinho en la historia de los Mundiales.

Info: Bolavip