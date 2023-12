El emocionante gesto de un juez para avisarle a una niña de su adopción, en Córdoba: «Felicidad»

El juez de la localidad cordobesa de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, se hizo viral en las últimas horas por su conmovedor gesto con una niña, a la que sorprendió vestido de cartero y lleno de globos para informarle que había sido adoptada de manera definitiva.

La idea surgió del magistrado e hizo emocionar a la familia de la menor, que aguardaba desde hacía tiempo por su tenencia firme, en el pueblo de Mattaldi, donde viven.

Mazuqui los sorprendió pedaleando en una bicicleta, decorada con globos de colores, y con él vestido como un trabajador más del servicio de correo. «Hola familia, ¿cómo les va? traigo una muy buena noticia», exclamó ante los presentes, ansiosos por la novedad.

Fue ese momento que el juez le entregó una caja como regalo a la nena, que en su interior contenía una nota que terminó de provocar las lágrimas de todos: era la oficialización de la adopción definitiva.

«Esta noticia me llena de felicidad», dijo el juez

En diálogo con un medio local, el juez mostró su alegría por la nena y recordó que habían tenido «muchas audiencias» juntos. También que ella «me llamaba por teléfono, me mandaba videos bailando y me preguntaba por su caso«, a lo que «yo le respondía con otra coreografía».

«Así nos comunicábamos. Nos íbamos conociendo. Hasta la última audiencia que nos vimos personalmente, donde dibujamos con muchos colores”, añadió.

Por otra parte, Mazuqui consideró que «en estas épocas tan complejas, poder llevar a esta niña esta noticia me llena de felicidad».

Con información de TN