El Foro Nacional de Seguros llega por primera vez a la Patagonia con una edición en Neuquén: fecha y horarios

El Foro Nacional de Seguros se hará por primera vez en la Patagonia con una edición en la ciudad de Neuquén el próximo 11 de diciembre. La actividad se llevará a cabo en el centro de convenciones Domuyo, con una amplia gama de invitados y expositores, se informó en la previa.

«Era algo que estábamos pidiendo desde hace tiempo, nuestra zona merecía un foro de estas características», dijo a Diario RÍO NEGRO la presidenta de la Asociación de Productores de Seguros de Neuquén y Río Negro, Aluminé Colombo.

El evento, que abrirá a las 9 y se extenderá hasta cerca de las 18, reunirá a cerca de 21 asociaciones de todo el país. Habrá espacios para disertaciones, coworking, capacitaciones y un almuerzo para quienes participen del encuentro.

«No hay mejor forma de darnos a conocer que esta; vamos a mostrar lo que hacemos y el potencial que tienen sector», indicó la referente local de seguros, quien asumió el cargo al frente de la organización a mediados de año.

El Foro Nacional de Seguros, por primera vez en la Patagonia: «El auge de la región tuvo que ver»

El de Neuquén será la primera vez del foro en la Patagonia. Durante el año tiene otras ediciones, como la de Rosario, que con el tiempo se convirtió en una de las fechas fijas de reunión para el sector.

«El auge que está teniendo la región de la mano del sector energético evidentemente fue importante«, indicó Colombo.

Se espera que duranta la jornada asistan unas 350 personas, entre público y personas relacionadas con el mercado de aseguradoras. Participarán, además de asociaciones, cámaras de ART, seguros de vida y otras ramas de la actividad.

También será de la partida el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate. «Que venga él da cuenta de la importancia que le dan a la zona, dijo Colombo, quien anticipó la presencia además de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina, Agustina Decarre.

Otro de los invitados será Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas de la municipalidad de Neuquén.

Además de charlas e instancias de negocios, habrá entrega de premios y sorteos. Unas 22 empresas formarán parte de la convocatoria como sponsor.









«