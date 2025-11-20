Rolando Figueroa reemplazó en el ISSN a un funcionario denunciado por violencia de género

El gobernador Rolando Figueroa designó a Claudia Adriana Cabanne como nueva secretaria general en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y reemplazará en el cargo a un funcionario que había sido denunciado por violencia de género. La decisión se conoció este jueves con la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la provincia.

Cabanne se desempeñaba como subsecretaria de Optimización de la Gestión Pública. En el decreto 1528 que el gobernador firmó ayer, mencionó en los fundamentos la necesidad de «proceder a un reordenamiento de estructuras en el ámbito del organismo, a fin de optimizar la consecución de los altos fines previstos por la ley 611».

«En tal sentido, corresponde designar a quien desempeñará la función de secretaria general del Instituto

de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), durante la presente gestión de gobierno», siguió.

Si bien no está mencionado en la norma, el cargo que ocupará desde ahora Cabanne es el que tenía Víctor Marcelo Medina, quien había sido designado en diciembre de 2023.

La denuncia por violencia de género

En julio del año pasado se anunció su separación del cargo «de manera preventiva», luego de que una mujer que desempeñaba tareas en el mismo piso donde estaba Medina lo denunciara por violencia de género.

La acusación fue «por acoso sexual y psicológico en reiteradas ocasiones». Se radicó en la Comisaría Primera de Neuquén y fue por hechos que empezaron en enero del 2024. La mujer sostuvo que Medina ejerció maltrato.

Medina había sido removido y reemplazado por Mariane Bartusch, pero el puesto quedó vacante cuando la funcionaria asumió en el máximo cargo de ISSN, el de administradora.

El funcionario es, además, empleado de planta permanente del ISSN pero, según pudo saber Diario RÍO NEGRO, no retomó funciones dentro del organismo desde su apartamiento.

El cargo de secretaria general de ISSN secunda al de la presidenta del Consejo de Administración, Mariane Bartusch.