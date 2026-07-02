Intentó matar a su vecino de una puñalada en Rincón de los Sauces: el TI de Neuquén confirmó su condena

Los magistrados avalaron la investigación de la fiscalía y desestimaron los recursos extraordinarios presentados por la defensa del imputado.

El Tribunal de Impugnación de Neuquén confirmó la condena contra Juan José Palomo, quien deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva tras ser hallado responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa. La resolución judicial ratificó el fallo de primera instancia por el ataque con un arma blanca perpetrado contra Hugo Medina, ocurrido durante la madrugada del 9 de enero de 2025 en la localidad de Rincón de los Sauces.

El hecho se desencadenó en las inmediaciones del domicilio del imputado en medio de una discusión vial o vecinal. En ese contexto, Palomo agredió con un cuchillo a Medina, provocándole una herida de extrema gravedad en la región del cuello.

Durante el debate oral celebrado en febrero pasado, un tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Marco Lupica Cristo declaró la culpabilidad del procesado. En dicha instancia, la fiscal del caso, Rocío Rivero, sostuvo con firmeza que el agresor “intentó darle muerte a la víctima, sin lograr su cometido”. Posteriormente, en mayo, los mismos magistrados fijaron la pena en el juicio de cesura.

El riesgo de vida y la desproporción del ataque

La agresión con el arma blanca le provocó a Medina una lesión cortante en la vena yugular que puso su vida en riesgo inminente. Debido a la complejidad del cuadro clínico, el herido recibió las primeras curaciones en el nosocomio local de Rincón de los Sauces y luego debió ser derivado de urgencia al hospital de mayor complejidad Castro Rendón, ubicado en Neuquén capital.

La defensa del imputado recurrió la sentencia inicial alegando una supuesta legítima defensa y cuestionando el encuadre legal. Sin embargo, las juezas Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli, junto al juez Richard Trincheri, desestimaron los agravios. Los revisores señalaron que el ataque “luce totalmente desproporcionado si se atiende a que -a lo sumo- se trataba de una discusión”.

Para el Tribunal de Impugnación, las evidencias recolectadas demuestran la intención homicida. Los jueces concluyeron que «el razonamiento probatorio observado en la sentencia impugnada no contiene arbitrariedad” y que la elección de una zona vital del cuerpo, la trayectoria ascendente hacia el cuello y el instrumento utilizado denotan sobradamente que el agresor quiso matar a Medina, realizando todo lo necesario para alcanzar el fin propuesto.