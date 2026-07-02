Por primera vez declarará Matías Morla en el juicio por la muerte de Diego Maradona: lo hará junto a otro testimonio clave

El abogado y ex apoderado de los derechos de imagen de Diego Armando Maradona, Matías Morla y Jonathan Espósito, uno de los sobrinos, declararán este jueves en el segundo juicio por la muerte del célebre futbolista.

El letrado y el familiar del exjugador concurrirán a los Tribunales de San Isidro, donde la vigesimocuarta audiencia comenzará a las 10.

Los dos testimonios claves en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Se trata de dos testimonios claves porque Espósito convivió con Maradona durante su internación domiciliaria en la vivienda del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, mientras que Morla administró las marcas del exentrenador de Gimnasia, Racing, Deportivo Mandiyú y la Selección argentina.

El abogado irá a juicio oral y público por el delito de defraudación por administración fraudulenta junto a su cuñado y ex asistente personal de Diego, Maximiliano Pomargo; Rita y Ana Maradona, dos de las hermanas del ídolo argentino; la escribana Sandra Iampolvsky; y el ex administrador de las marcas Sergio Garmendia.

Gianinna Maradona había reclamado que Morla y Víctor Stinfale sean investigados por el fallecimiento de su padre porque «manejaban los hilos», consignado por Noticias Argentinas.

Según la hija de Claudia Villafañe, el imputado «era el jefe de la banda», a la vez que interrogó: “¿Por qué está metido en todos los audios y las conversaciones?”.

Por el lado del sobrino, muchos testigos lo señalaron como la persona que le suministraba los medicamentos a su tío en la residencia de Benavídez.

El neurocirujano y ex médico de confianza de la víctima, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; su coordinador, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, se encuentran acusados de homicidio simple con dolo eventual, delito cuya pena oscila entre los ocho y 25 años de prisión, conforme a lo establecido por el Código Penal.

Noticias Argentinas