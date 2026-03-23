Aumentan los jóvenes en situación de calle en Viedma: consumo y promesas laborales incumplidas, entre las causas

El hogar para hombres en situación de calle abre por la noche y ofrece comida, abrigo e higiene básica. Foto: archivo.

El aumento de jóvenes en situación de calle empieza a marcar un cambio en la realidad social de Viedma. En el último año, el fenómeno comenzó a mostrar nuevos perfiles, vinculados al consumo problemático y a intentos fallidos de inserción laboral. «Desde mediados del año pasado hemos tenido un incremento importante de jóvenes entre 18 y 25 años», indicó la subsecretaria de Promoción Social de Viedma, Daniela Lillo.

Según explicó, se trata de personas tanto de la ciudad como de otras regiones. «Generalmente son de Viedma y del norte del país«, precisó.

Entre los factores que se repiten en los casos, la funcionaria mencionó el consumo problemático de sustancias. «Es uno de los factores más relevantes», sostuvo. A eso se suman situaciones vinculadas a la búsqueda laboral: «Hay personas que llegan con promesas de trabajo como jornaleros que luego no se cumplen».

Lillo señaló además que, en la mayoría de los casos, las familias intervienen previamente. «Generalmente agotan todo tipo de contención», afirmó.

Cómo funciona el refugio en Viedma

El espacio está ubicado en el predio del Colegio Paulo VI y depende de un convenio entre el Municipio, el Obispado y el Ministerio de Desarrollo Social, con administración municipal.

«El hogar de hombres en situación de calle es un espacio que nace de un convenio tripartito, quedando el municipio a cargo de todo lo que significa su funcionamiento», explicó Lillo.

El lugar tiene capacidad para 10 personas y brinda merienda, cena, desayuno, cama, ducha y lavado de prendas personales.

El ingreso se habilita de lunes a viernes a las 18 y los feriados a las 21. Además, cuenta con control policial. «Se revisan pertenencias, como elementos cortantes, bebidas o drogas, todo lo que pueda generar peligro para la persona o para otros usuarios», señaló.

Al ser consultada sobre otros dispositivos en la ciudad, Lillo señaló: «También están los Hogares de Cristo, que trabajan con hombres con problemática de consumo desde lo religioso».

Desde el área destacaron que el trabajo del refugio no se limita a la asistencia inmediata. «Acompañamos y articulamos con instituciones que trabajan esta problemática», señaló Lillo. Además, indicó que el dispositivo cuenta con un trabajador social que realiza gestiones con las familias y los organismos pertinentes.