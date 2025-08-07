El Frutazo cruza el puente: la feria universitaria de alimentos llega por primera vez a Cipolletti

Este martes 12 de agosto, a partir de las 10:30 se desarrollará por primera vez en Cipolletti una nueva edición del Frutazo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). “Esta edición marca un hito histórico: es la primera vez que se realiza en la provincia de Río Negro”, destacaron desde Encuentro Comahue, el frente estudiantil organizador. La feria tendrá lugar en el predio de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (FACEP) y estará abierta a toda la comunidad.

El Frutazo nació como una propuesta social y comunitaria para acercar a la población productos regionales a precios accesibles. En esta novena edición, se ofrecerán frutas frescas, alimentos agroecológicos, conservas y elaborados que serán distribuidos directamente por sus productores.

Desde la organización remarcaron que el Frutazo “reafirma su espíritu federal, integrador y popular”, al mismo tiempo que promueve el consumo responsable, la soberanía alimentaria y el acceso a productos de calidad sin intermediarios. La actividad forma parte de las acciones que defienden la universidad pública y el trabajo de pequeños productores de la región.

Frutazo en Cipolletti: día y horario

En agosto, será la nueva edición de la feria. En este caso, será el martes 12 de agosto. Desde la organización del evento indicaron que la feria será a partir de las 10:30.

Durante la última edición realizada en Neuquén, participaron más de 15 productores del Alto Valle, lo que permitió una amplia variedad de frutas y verduras, además de elaboraciones artesanales. En ese entonces, el encuentro también sirvió para fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y los trabajadores de la economía popular.

FACEP Cipolletti: el nuevo escenario del Frutazo, dónde queda

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (FACEP), ubicada en la ciudad de Cipolletti, será por primera vez sede del Frutazo. La incorporación de esta unidad académica como escenario del evento representa un paso significativo en la expansión territorial de la feria y en su federalización.

Desde la organización destacaron un esta edición, ya que marca un hito histórico: es la primera vez que el Frutazo se realiza en la provincia de Río Negro, ampliando su alcance territorial y reafirmando su espíritu federal, integrador y popular.

Añadieron que la propuesta busca seguir creciendo y replicándose en otros espacios de la universidad pública.

Cómo estará el clima en la nueva edición del Frutazo

Este martes 12, Cipolletti vivirá una jornada de contrastes climáticos marcada por un cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente despejado por la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 15 °C por la tarde, mientras que por la noche descenderá bruscamente hasta los -2 °C, anticipando una noche fría en la región.

El viento será protagonista en las horas diurnas, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 66 km/h, soplando del sudoeste. Por la noche, el viento disminuirá, registrando una velocidad máxima de 41 km/h desde el sudeste.

Qué es el Frutazo de la UNCo y quiénes lo organizan

El Frutazo es una feria universitaria que surgió en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue como iniciativa del frente estudiantil Encuentro Comahue. Su objetivo principal es fortalecer la economía social y comunitaria, conectando a productores del Alto Valle con estudiantes, docentes y vecinos. La actividad pone en valor el trabajo de la agricultura familiar y los circuitos cortos de comercialización, ofreciendo alimentos frescos y elaborados a precios populares.

En ediciones anteriores, realizadas en el predio de la Facultad de Turismo de Neuquén, se comercializaron peras, manzanas, ciruelas, verduras de estación y productos elaborados. El evento también funciona como un espacio de encuentro y concientización sobre la defensa de la educación pública.