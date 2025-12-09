Secuestraron casi 3.000 kilos de carne en mal estado en San Antonio Oeste y Las Grutas previo a la fiestas

Se intensificaron los operativos sanitarios de cara a las fiestas de fin de año en Río Negro. En este marco, las autoridades secuestraron casi 3 mil kilos de carne en mal estado en San Antonio Oeste y Las Grutas.

Los operativos se llevaron a cabo la semana pasada en carnicerías, pollerías, verdulerías y vehículos refrigerados.

El operativo fue encabezado por la Brigada Rural de San Antonio Oeste, quienes inspeccionaron 20 comercios y decomisaron 2.800 kilos de alimentos.

En total, unos cinco locales fueron infraccionados por distintas irregularidades en las que resaltaron mercadería en mal estado, sin rótulo y de presunta faena clandestina.

Foto: Gentileza.

Confirmaron tres casos de triquinosis en Neuquén: detectaron chorizos contaminados en carnicerías

El ministerio de Salud de Neuquén confirmó el pasado miércoles que detectaron tres casos de triquinosis en la ciudad. A raíz de este caso, detectaron chorizos contaminados en dos carnicerías.

Las autoridades sanitarias iniciaron una investigación epidemiológica tras la confirmación de un caso, que provino luego de reconstruir la cadena de consumo de personas afectadas en reuniones familiares.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de autoridades sanitarias, hay tres casos confirmados de triquinosis, mientras que hay otros tres que se encuentran en evaluación. Asimismo, ninguno de los afectados presentó un cuadro severo de salud. En total, unas 20 personas estuvieron expuestas a la enfermedad.

En los operativos detectaron la la presencia de Trichinella spiralis —el parásito causante de la enfermedad— en muestras de embutidos recolectadas.

Por este motivo, la Municipalidad ordenó clausurar los comercios de forma preventiva, como así también decomisar la mercadería por «falta de controles en el origen de la materia prima».

Desde Salud alertaron que este caso no devino de la frecuente venta callejera, sino de «un comercio habilitado» que «presentaba serias deficiencias en sus procesos».

«Durante la fiscalización, se detectó que el local carecía de registros de producción y trazabilidad», resaltaron.

El lugar exhibía la documentación de compra de ciertos frigoríficos, pero no pudo justificar el origen de la totalidad de la carne de cerdo utilizada para la elaboración propia.

«Esta ‘zona gris’ sugiere el ingreso de carne proveniente de la faena clandestina o no regulada a los mostradores formales», sentenciaron.