El gobierno de Río Negro dispuso ayuda permanente para las familias afectadas por el temporal en la Cordillera

El Gobierno de Río Negro activó un amplio operativo de emergencia en la Zona Andina, con especial foco en la comuna de El Manso, a raíz de las complicaciones ocasionadas por las intensas precipitaciones de las últimas horas.

La respuesta oficial abarca desde asistencia social directas e insumos de primera necesidad hasta un monitoreo preventivo de los ríos Foyel y Manso. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dispuso de tareas en el territorio para atender las urgencias inmediatas.

Los equipos técnicos y de asistencia permanecen desplegados en la zona con el objetivo de llegar a cada poblador afectado, garantizar la seguridad e intervenir ante eventuales emergencias sanitarias o de infraestructura.

El fuerte temporal de lluvia registrado durante las últimas horas en la cordillera rionegrina generó crecidas extraordinarias de hasta 1,5 metros en los caudales de los ríos y arroyos de la región. Las precipitaciones alcanzaron picos de 100 milímetros en Bariloche y de 50 milímetros en la zona de El Bolsón, impactando de forma directa en el comportamiento de las cuencas locales.

Durante los relevamientos realizados por el personal de Protección Civil, se detectaron inconvenientes estructurales en la pasarela peatonal del kilómetro 24, cerca del Puente Verde. La pasarela sufrió un descalce en uno de sus márgenes, lo que obligó a buscar accesos alternativos a pie por el filo del cerro para tomar contacto con los vecinos del sector.

En medio de estas maniobras de asistencia, los agentes lograron dar con una pobladora de 72 años que reside sola en la zona, verificando que se encuentra en buen estado de salud. Asimismo, las autoridades informaron que una familia del lugar optó por autoevacuarse de manera preventiva ante la crecida del río y la interrupción parcial de los caminos.

Foto: Gobierno de Río Negro

Cómo es el operativo integral en la Zona Andina

A partir de los censos de los agentes sanitarios, se registraron 67 familias afectadas en el Manso Inferior, lo que representa un total de 153 personas. En este grupo se encuentran tres niños menores de dos años, nueve adultos mayores y dos personas con discapacidad, quienes reciben atención prioritaria y seguimiento por parte de las carteras de Desarrollo Humano y Salud.

Para hacer frente a la contingencia, el ministerio de Desarrollo Humano distribuyó módulos alimentarios, prendas de vestir, frazadas y mantas. A la par, el Consejo Escolar puso a disposición infraestructura y logística, habilitando las Escuelas 92 y 213 del Manso Inferior como eventuales centros de recepción, descanso y asistencia en caso de que deban realizarse evacuaciones.

El gobierno informó que la prioridad es «Mantener contacto permanente con los pobladores y no dejar a ninguna familia sin asistencia». (Foto: gobierno de Río Negro)

La logística del operativo se apoya en maquinaria pesada de Vialidad Rionegrina junto a camiones y colectivos de Protección Civil, que se encargan de la apertura y mantenimiento de caminos. En materia productiva, el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo destinó 200 fardos de alfalfa y pellets para garantizar la nutrición del ganado en los establecimientos rurales damnificados.

El foco de atención permanece puesto en las condiciones meteorológicas de las próximas horas, ante la previsión de un ascenso de temperatura que aceleraría el deshielo. El aumento del caudal de los ríos mantendrá a las cuadrillas provinciales en alerta permanente para reaccionar con rapidez ante posibles desbordes o mayores complicaciones en la accesibilidad.

Temporal en la Cordillera: crecidas de hasta 1,5 metros en los ríos por las lluvias

Algunos canales y ríos como El Azul, Quemquemtreu, Foyel, Villegas, Chico, Chubut, Ñireco, Ñirihuau y Limay, además del arroyo Ñorquinco, experimentaron aumentos considerables en su flujo. En el caso del río Quemquemtreu, se registraron picos de erogación de hasta 50 metros cúbicos por segundo a raíz del volumen de agua acumulado.

La situación más delicada se focalizó en el paraje El Manso, donde el desborde del río Foyel provocó anegamientos en diversos sectores rurales y condicionó la transitabilidad. Ante este escenario, el Poder Ejecutivo provincial activó un operativo de emergencia coordinado para garantizar la seguridad de los pobladores y evaluar los daños materiales en el territorio.

Como medida de contingencia preventiva, el Consejo Escolar puso a disposición de las patrullas de emergencia los vehículos oficiales y las instalaciones de las Escuelas 92 y 213 de El Manso Inferior. Dichos establecimientos se encuentran equipados para operar como centros de recepción, descanso y asistencia con abastecimiento de agua potable y víveres.