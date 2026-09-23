Weretilneck confirmó asistencia en la comitiva de Milei que viaja al Argentina Week en París

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó su asistencia en la comitiva de mandatarios que acompañarán al presidente Javier Milei en la segunda edición Argentina Week que se realizará en París, Francia, con el objetivo de buscar inversiones en Europa.

El evento despliega varias áreas gubernamentales del país y es organizado por la Embajada Argentina en Francia, con una nutrida agenda de reuniones y ponencias que se realizarán del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Desde el gobierno provincial confirmaron a Diario RÍO NEGRO el viaje de Weretilneck aunque aún no está la comitiva definitiva de funcionarios que lo acompañarán a París para mostrar los potenciales rionegrinos.

Weretilneck será parte de los 14 gobernadores que viajarán, entre ellos los regionales Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut); además de empresarios de distintas áreas, especialmente vinculados a la energía -que tienen intereses en la región- como Horacio Marín (YPF), Marcos y Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa energía), entre otros.

Weretilneck participó en marzo del primer Argentina Week que se realizó en Nueva York. Allí el mandatario realizó el viaje costeado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), según informó la Provincia de manera posterior, y estuvo acompañado por la actual secretaria de Energía, Andrea Confini, quien por entonces solo tenía el cargo de directora de YPF.

En Nueva York, el gobernador expuso ante empresarios acerca de los potenciales en la diversidad económica y productiva de la provincia como en materia de petróleo y gas, minería, agricultura, ganadería y turismo. También tuvo reuniones con bancos como el JP Morgan y encuentros privados con directivos de empresas con inversiones en la región.

“Argentina pisará fuerte en París, capital europea de los negocios y la economía real. Avanzaremos en una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno”, posteó tiempo atrás el embajador Ian Sielecki.

La comitiva que viaja a París y la agenda

El portal porteño Infobae incluyó en la comitiva presidencial a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud); el titular del Banco Central, Santiago Bausili; Daniel González (secretario coordinador de Energía y Minería) y Diego Sucalesca (PromArgentina).

Indicó además que entre los empresarios europeos confirmados también hay directivos de empresas vinculadas a los proyectos energéticos que involucran a Río Negro y Neuquén como Patrick Pouyanné (Total) y Claudio Descalzi (ENI).

También confirmaron asistencia -según el medio porteño- Gary Nagle (Glencore), Jerôme Pecresse (Rio Tinto Lithium), Christel Bories (Eramet), Héctor Grisi (Santander) y Margarita Louis Dreyfus (Louis Dreyfus Company), entre otros.

La agenda incluye un cóctel y cena de bienvenida en la Embajada Argentina en París; la ponencia “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”; y paneles sectoriales entre ellas vinculadas a energía y minería; y al acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, donde seguramente participará el rionegrino.

También se prevé una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente Emmanuel Macron.