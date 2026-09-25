Cordillera de Río Negro: crecidas extraordinarias de hasta 1,5 metros en los ríos

El río Quemquemtreu en El Bolsón tuvo picos de crecidas de 50 metros cúbicos con las últimas precipitaciones. Foto: Gentileza

La zona cordillerana de Río Negro tuvo crecidas extraordinarias este jueves de los cursos de agua con caudales que subieron hasta 1,5 metros en El Bolsón, que hoy comenzaron a bajar ante la merma de las precipitaciones.

Los ríos Azul, Quemquemtreu, Foyel, Villegas, Chico, arroyo Ñorquinco, Chubut, Ñireco, Ñirihuau y Limay tuvieron el jueves crecidas en todos sus caudales con distintas intensidades como consecuencia de las precipitaciones que llegaron a los 100 milímetros en la zona de Bariloche y unos 50 milímetros en El Bolsón.

Matías Tormann, delegado del Departamento Provincial de Aguas en la cordillera, dijo a Diario RÍO NEGRO que “hubo un pico de intensidad de lluvias y de crecimiento de caudales ayer” pero remarcó que este viernes hay una “regresión” de estos niveles ante la baja de las precipitaciones registradas, que si bien continuarán en los próximos días no se prevén de niveles intensos como la tarde y noche de miércoles y madrugada del jueves especialmente.

Según la información del DPA, en la cordillera alta se registraron entre 80 y 100 milímetros que provocaron las crecidas extraordinarias luego en los cursos de agua; mientras que en la Región Sur y zona de Ñorquinco los niveles variaron de 15 a 50 milímetros.

El río Quemquemtreu en El Bolsón tuvo picos de crecidas de 50 metros cúbicos con las últimas precipitaciones. Foto: Gentileza

Más a la cordillera, en El Manso hubo desbordes del río Foyel y allí personal de Protección Civil de Río Negro inició ayer recorridas para conocer la situación de los pobladores.

El curso de agua que mayor crecida tuvo fue el río Azul en la zona de Mallín Ahogado donde se produjeron los grandes incendios en el verano de 2025. Allí, explicó Tormann, “no hay casi contención y el agua va directo al río”, por eso se llegó a una subida de 1,5 metros en el caudal.

Los cursos de agua del Alto Chubut, incluyendo arroyo Ñorquinco, río Chico y Chubut tuvieron crecidas que llegaron a un pico de un metro; mientras que hacia Bariloche, el Ñirihuau registró una subida de 50 metros cúbicos y 35 metros cúbicos el arroyo Ñireco. En el Limay también se vieron crecidas por la subida del caudal del lago Nahuel Huapi en 17 centímetros y en El Bolsón, el Quemquemtreu tuvo entre 40 y 50 metros cúbicos más.

Protección Civil de Bariloche también trabajó ante el desborde de una arroyo y deslizamiento de piedras en la zona del tambo de Baéz, en cercanías de Colonia Suiza y Aguas Rionegrinas informó del desvío del curso del arroyo Ñireco para evitar consecuencias en la toma de agua de los Manantiales, de donde se extrae el insumo básico para muchos barrios de la zona sur de la ciudad.

“Para los próximos días se esperan lluvias de menor intensidad lo que va a permitir escurrir”, estimó Tormann, quien remarcó que los riesgos que existieron en zonas de viviendas es por encontrarse dentro de las líneas de ribera de los cursos de agua.