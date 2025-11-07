El grupo que propone mirar al cielo y fascinarse cumple 20 años en El Bolsón

El desafío fue recuperar la costumbre de levantar los ojos al cielo para fascinarse, hacerse preguntas y buscar respuestas. El Grupo Astronómico Osiris cumplió 20 años en El Bolsón.

Nació en marzo del 2005 con la intención de incluir la astronomía observacional en los contenidos curriculares de las escuelas. Este equipo de trabajo está integrado por docentes y estudiantes de nivel medio que forman parte del programa Miradas al Cielo de la Universidad Nacional de Río Negro y del Instituto de Formación Docente de El Bolsón.

La misión es enseñar y difundir la astronomía a partir de propuestas que permitan vincular a los jóvenes y adultos con la observación de su propio entorno celeste. El grupo se reúne semanalmente en horario extraescolar a aprender sobre astronomía y, al mismo tiempo, organizan actividades dirigidas a otros estudiantes y a la comunidad. Se realizan talleres en escuelas, charlas para todo público, videos educativos, funciones de planetario, cursos de capacitación, encuentros para jóvenes, observaciones del cielo, eventos para observar eclipses, entre otros.

El grupo también propone salidas. Foto: gentileza

«Surgió como un proyecto de extensión a partir de la convocatoria del Ministerio de Educación de Nación para mejorar la enseñanza. La propuesta fue que la astronomía ingresara a la secundaria y sea parte del contenido. Salimos seleccionados», resumió Diego Galperín, doctor en Enseñanza de Ciencias y profesor de Física.

Así se fueron armando equipos de liderazgos conformados por docentes y estudiantes de la secundaria. Más y más chicos se fueron acercando, se sumaban amigos y así el espacio -que funciona los viernes de 18.30 a 20.30- fue creciendo.

El grupo nació en 2005 con el fin de despertar el interés por la astronomía. Foto: gentileza

«No son clases. Es educación no formal. Son propuestas lúdicas o de armado de materiales pensados para transmitir lo que vemos. Este año, por ejemplo, hicimos canciones científicas que explicaran las fases de la luna y otros fenómenos astronómicos cotidianos. Le pusimos música usando la inteligencia artificial. También hicimos videoclips sobre un eclipse de luna que hubo en marzo y, en años anteriores, trípticos para repartir», explicó el presidente de la Fundación Osiris de Astronomía.

Los estudiantes asumen el rol de líderes o educadores de contenidos científicos y de astronomía, junto a los docentes. «Sería mucho más fácil que nosotros demos el taller, pero la idea es que los chicos desarrollen sus capacidades en torno a las explicaciones y la coordinación«, aclaró Galperín y continuó: «¿Por qué pensamos en los adolescentes? Porque siempre se los piensa en un espacio de debilidad y prima la idea de que los jóvenes no se interesan por nada. Acá tenemos un grupo que se compromete, arma talleres, se interesa por la astronomía».

¿Y por qué astronomía? Por el propio interés de Galperín que es profesor de física en el secundario. «Noté que si enseñaba física, me prestaba atención el 30% de la clase; si contaba algo de astronomía, en cambio, la atención pasaba al 90%. Entonces, la idea fue generar más interés en temas científicos«, dijo.

Consideró que si bien la astronomía resulta ser un área de interés para gran parte de la población, la disciplina se encuentra poco desarrollada en las escuelas, donde se suele privilegiar el desarrollo de contenidos descriptivos sobre los astros que componen el Sistema Solar y la utilización de representaciones fuera de escala. Sin embargo, es poco habitual el desarrollo de propuestas vinculadas a la observación del cielo, como si la astronomía no tuviese vinculación con ello.

Osiris puso el foco en lo que observamos a simple vista en el cielo y aprender y difundir sobre lo que la mayoría no presta atención. Sea de día o de noche. «Se puso el foco en cosas que no se nos han enseñado: se piensa que el sol sale todos los días por el este y eso es falso. También es erróneo que la Luna se encuentra visible en el cielo todas las noches, que el Sol sale y se pone por el mismo lugar y se encuentra encima de nuestras cabezas a las 12 horas de nuestro reloj, que las estrellas están quietas en el cielo, que las estaciones se deben al cambio de la distancia entre la Tierra y el Sol o que los planetas sólo pueden ser observados con un telescopio. Hay muchas ideas que terminan generando creencias e ideas erróneas sobre cómo funciona el universo», describió.

¿Cómo funciona el grupo?

-El Grupo Osiris funciona todos los viernes de 18.30 a 20.30 horas, en dos sedes en forma simultánea, una en El Bolsón y otra en Bariloche, contando con unos 20 estudiantes de nivel medio en cada una.

-Es un grupo abierto y horizontal integrado por estudiantes de secundaria al que se puede ingresar al inicio y a mitad del año. Para participar, cada estudiante debe enviar una postulación en la que debe presentarse, explicar por qué debería formar parte del grupo y describir alguna noticia que le haya resultado relevante. Además, debe comprometerse a asistir regularmente a los encuentros semanales.

-Este grupo se reúne en horario extraescolar a aprender sobre astronomía y, al mismo tiempo, a organizar actividades dirigidas a otros estudiantes y a la comunidad. Se elaboran materiales educativos, se implementan proyectos escolares y se llevan a cabo investigaciones y publicaciones sobre didáctica de la astronomía. A su vez, se realizan talleres en escuelas, charlas para todo público, videos educativos, funciones de planetario móvil, cursos de capacitación docente, Encuentros de Jóvenes Astrónomos, observaciones del cielo, congresos virtuales de educación y difusión de la astronomía y jornadas públicas vinculadas a eclipses solares.

Los chicos suelen dar charlas en las escuelas. Foto: gentileza

Talleres, encuentros y actividades de observación

Entre los talleres que se desarrollan, se destacan «Invento mi propia constelación», «Secretos del cielo diurno» (sobre el movimiento del Sol en el cielo), «Secretos del cielo nocturno» (sobre el reconocimiento de constelaciones), «Buscando planetas» (sobre cómo distinguir planetas a simple vista), «Contando estrellas» (sobre la contaminación lumínica) y «Qué forma tiene la Tierra» (sobre las evidencias de la esfericidad de la Tierra).

Por otro lado, anualmente se organizan los Encuentros de Jóvenes Astrónomos que consisten en “minicongresos” de astronomía dirigidos a niños y jóvenes de entre 11 y 18 años en los cuales se llevan a cabo propuestas de difusión de la temática tales como charlas y talleres, observaciones del cielo, funciones de planetario, lanzamiento de cohetes de agua.

Además, se han realizado actividades públicas de observación de eclipses solares en distintas localidades en las cuales han participado miles de personas.

Las actividades del Grupo Astronómico Osiris se visualizan en su página web www.miradasalcielo.com.ar

y en sus redes sociales (@astroosiris).