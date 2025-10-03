El hospital Heller inauguró la Unidad de Diabetes y Heridas Crónicas: un espacio único para la atención integral de pacientes

El Hospital Dr. Horacio Heller puso en marcha la Unidad Integral de Diabetes y Heridas Crónicas, un espacio que reúne a un equipo multidisciplinario de especialistas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, prevenir complicaciones y optimizar los recursos. Desde el hospital informaron que son al menos 800 los pacientes del nosocomio con Diabetes tipo 2 registrados en la aplicación Andes. Este nuevo espacio es una respuesta a la creciente demanda y necesidad de la gente.

La iniciativa surgió como respuesta a la necesidad de atención de pacientes con diabetes mellitus como con heridas crónicas. La nueva unidad integra médicos especialistas en diabetología, un cirujano vascular, un traumatólogo, personal de enfermería especializado, nutricionistas, una pediatra, un podólogo, un equipo psicosocial y personal administrativo.

La idea central fue trabajar de manera conjunta para prevenir complicaciones, mejorar los tiempos de cicatrización, reducir las tasas de amputación y fortalecer la educación de los pacientes y sus familias, colocando al autocuidado como eje central del tratamiento.

Según explicó la directora del hospital, Erika Méndez, la apertura de la unidad permitió centralizar la atención que hasta ese momento se realizaba de manera dispersa. “Antes, los equipos se reunían una vez por semana y cada especialista hacía el seguimiento de los pacientes por separado. Ahora, todo el equipo confluye en un mismo lugar, lo que facilita un control más cercano, permite detectar interrupciones en los tratamientos y brinda la posibilidad de acompañar al paciente”, afirmó.

La unidad recibe a pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, niños, adolescentes y embarazadas, brindando atención integral a través de distintas disciplinas.

Según contó Méndez, en la unidad, cada paciente es atendido por un médico generalista especialista en diabetes, acompañado por una nutricionista que realiza el seguimiento desde su área. Si presentan algún problema en los miembros inferiores, un cirujano vascular realiza el estudio para evaluar cómo se está comportando el sistema arterial y venoso de las piernas. Mientras que las enfermeras se encargan de las curaciones, eligiendo el tipo de tratamiento más adecuado para cada herida. Además, si el caso lo requiere, se brinda kinesiología y atención de podología, un aspecto fundamental para las personas con diabetes.

“Lo novedoso de nuestra unidad es que incluye un área específica de heridas crónicas ya que no hay un hospital en la provincial que tenga este lugar específico para la atención de heridas de difícil cicatrización«, indicó la directora.

El Hospital Heller cuenta con una amplia trayectoria en el abordaje de la diabetes. Desde hace más de una década desarrolla el Taller de Diabetes, un espacio abierto a la comunidad para brindar herramientas de autocuidado y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, desde mayo de 2022 funciona la Unidad de Pie Diabético, que ya había atendido más de 800 consultas, evidenciando la necesidad de un espacio integral y preventivo.

La nueva unidad permitirá consolidar la atención especializada, acercando los servicios a quienes más lo necesitan en el área oeste de la ciudad y fortaleciendo la articulación con otros hospitales y centros de salud de la región.

Además, se enfocará en la prevención, la educación terapéutica y el seguimiento cercano de los pacientes, con el objetivo de reducir complicaciones, evitar reinternaciones y garantizar un cuidado más humano y eficiente.

