Banco Patagonia y Visa sortean un viaje al Mundial 2026 para clientes de Río Negro: cómo participar

Viajá con Visa y Banco Patagonia a ver una semifinal del Mundial 2026. (Foto: gentileza)

La fiebre mundialista ya empieza a sentirse en la región con una propuesta exclusiva para la provincia de Río Negro. Banco Patagonia y Visa lanzaron un sorteo que permitirá a un ganador y un acompañante viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para presenciar uno de los partidos definitorios del certamen.

La iniciativa, vigente durante abril, busca incentivar el uso de los medios de pago electrónicos en las compras cotidianas de los rionegrinos, otorgando beneficios directos por consumos realizados.

Cómo participar del sorteo para viajar al Mundial 2026

La dinámica es automática: todas las compras realizadas con las tarjetas de crédito y débito Visa de Banco Patagonia hasta el 30 de abril suman chances para el sorteo. No se requiere inscripción previa, ya que cada transacción registrada dentro del plazo de vigencia participa directamente del concurso.

Un premio con todo incluido

El beneficio está diseñado como una experiencia completa para dos personas. El premio mayor contempla:

Traslados y estadía: Pasajes aéreos de ida y vuelta a la ciudad de la semifinal, alojamiento, traslados internos y todas las comidas cubiertas.



Pasajes aéreos de ida y vuelta a la ciudad de la semifinal, alojamiento, traslados internos y todas las comidas cubiertas. Entradas: Dos tickets para un partido de semifinal de la FIFA WORLD CUP 2026™.



Dos tickets para un partido de semifinal de la FIFA WORLD CUP 2026™. Gastos y cortesía: Una tarjeta Visa prepaga con US$400 para viáticos, asistencia al viajero y regalos exclusivos de las marcas organizadoras.

Bases y condiciones

Desde la entidad recordaron que esta promoción es sin obligación de compra y rige exclusivamente para la provincia de Río Negro.

Aquellos interesados en conocer el detalle de las bases, limitaciones o alcances de la promoción, pueden consultar el sitio oficial del banco en: bancopatagonia.com.ar/landings/promo-visa.php.