Banco Patagonia renovó su app y home banking: qué cambia y qué nuevas funciones tiene

Banco Patagonia anunció la renovación total de sus plataformas digitales en el marco de un plan de inversión en tecnología e infraestructura desarrollado en los últimos años. La transformación de los canales de Home Banking y Mobile busca ofrecer una experiencia de navegación más fluida, moderna y segura para todos sus clientes.

El nuevo diseño visual incluye secciones actualizadas con guías de contenidos más claras. Para lograrlo, la entidad desarrolló una infraestructura tecnológica que utiliza plataformas de nube y herramientas de última generación, lo que permite una mayor estabilidad y una respuesta más veloz del sistema ante cada consulta o transacción.

Soluciones financieras al alcance de la mano

Desde la aplicación móvil, la evolución se centra en facilitar el acceso a diversas soluciones financieras. Los usuarios pueden gestionar sus cuentas y acceder a opciones de pago modernas como NFC (a través de Apple Pay y Google Pay) y pagos con QR mediante MODO.

Banco Patagonia optimizó sus herramientas digitales para brindar una mejor experiencia a sus usuarios. (Gentileza Banco Patagonia)

Asimismo, la plataforma permite operar con Dólar MEP y realizar inversiones en fondos, CEDEARS, acciones, títulos públicos y obligaciones negociables. También se integra el acceso a Club Patagonia, permitiendo realizar todas las operaciones en cualquier momento y lugar de forma simplificada.

Evolución en la experiencia del cliente

El rediseño del Home Banking también unifica criterios con la app, facilitando la búsqueda de funcionalidades y permitiendo accesos rápidos a las operaciones más frecuentes desde diversos dispositivos.

Al respecto, Vanessa Benvenutti, Superintendente de Tecnología y Negocios Digitales de Banco Patagonia, destacó que esta renovación representa una evolución en la atención. “Nuestro propósito es acompañar el desarrollo de las personas en cada momento. Evolucionamos con el cliente y lo pensamos como el centro de cada nueva experiencia digital”, manifestó.