El ingenioso invento de estudiantes universitarios para la detección temprana de incendios forestales

Franco Riquero, un joven de Catriel, diseñó un sistema de detección temprana de incendios forestales, junto a otros tres compañeros de la universidad, Franco Garino, Martín Toledano y Lautaro Silva, oriundos de San Rafael, Mendoza. Los muchachos son estudiantes de quinto año en la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Luego de varias semanas de trabajo, crearon Sentinel, un sistema de detección temprana que emplea drones autónomos, inteligencia artificial y visión térmica para detectar focos de calor en etapas iniciales y permitir una respuesta inmediata, antes de que el fuego se vuelva incontrolable.

La propuesta obtuvo el primer premio en el certamen ILAN a la Innovación Universitaria UTN 2025, un concurso de proyectos innovadores presentados por estudiantes de la universidad, en forma individual o a través de equipos.

«El concurso premia la innovación al impacto ambiental y social. Empezamos a buscar ideas en enero, a rastrear problemas de la sociedad. Justo en febrero, yo andaba por Bariloche y mi primo estaba en el Cajón del Azul en Bolsón, cuando se originó el incendio. Era impresionante ver cómo la misma sociedad se unía para apagarlo«, dijo Riquero en alusión al siniestro que se desató el 30 de enero pasado en El Bolsón que afectó 3.300 hectáreas y 250 chacras agropecuarias, según un informe técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Los jóvenes se toparon con un video de TikTok que mostraba el uso constante de «un dron tradicional en esa localidad con la finalidad de ayudar a los brigadistas a identificar focos»: «De inmediato, nos surgió el interrogante acerca de cómo profesionalizar esto y darle un valor agregado».

Además, entablaron contacto con algunos pobladores de El Bolsón que se lamentaban por demorar «unas cuatro horas en saber cuándo arrancaba el foco de incendio». El camino era claro: había que aportar una solución más rápida. Así nació Sentinel.

El proyecto se concretó en tiempo récord: cada uno buscó información y diseñaron el prototipo con un dron equipado con tres sensores: térmico, óptico y de Lidar (realiza un mapeo 3D), complementado con inteligencia artificial. De esta forma, una vez que el dron detecta el foco o una suba de temperatura, analiza la imagen y «envía un alerta al teléfono o al sistema que tengan los bomberos o los combatientes de incendios».

Los jóvenes estudian Ingeniería Industrial en la UTN en Mendoza. Foto: gentileza

El desafío es detectar el incendio apenas se inicia, cuando abarca apenas 5 metros cuadrados. La inteligencia artificial, detallaron, puede procesar rápidamente los datos recogidos por los sensores y así determinar si hay una probabilidad alta, media o baja de fuego. El proyecto contempla armar un conjunto de drones para «patrullar» o monitorear zonas amplias.

Camino al primer premio

En marzo, los jóvenes supieron que su proyecto de drones autónomos había sido seleccionado entre los 10 finalistas provenientes de seis facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. El paso siguiente fue defender la iniciativa frente a un jurado técnico y lograron pasar a la final en la sede de Buenos Aires, con otros cuatro proyectos.

Finalmente, obtuvieron el primer puesto, con la posibilidad de representar a Argentina en Israel del 17 al 25 de julio, junto a los mejores proyectos de América Latina, en una misión internacional de formación, networking y visibilidad global.

«No solo tenemos la posibilidad de conocer el Centro de Innovación de Israel sino que implica participar en rondas de inversiones y generar contactos para materializar el proyecto. Pero solo nos permiten que viaje uno. Por eso, estamos organizando una rifa para costear los costos del viaje. Cada uno necesita 3.500 dólares para viajar«, señaló el joven, al tiempo que aclaró que también están gestionando apoyo por parte de la intendencia de San Rafael.

La pasión por automatizar proyectos

Con 23 años, Franco reconoció que, desde chico, se sintió atraído por la posibilidad de automatizar proyectos. «Siempre me gustó experimentar cosas difíciles. Cuando terminé la secundaria no sabía qué estudiar, pero siempre me incliné por las matemáticas. Me decidí por Ingeniería Industrial en Mendoza (porque desde chico vacacioné ahí) y lo cierto es que ahora, me enloquece la implementación de la inteligencia artificial», advirtió.

En el último tiempo, descubrió el impacto social de su carrera y la posibilidad de brindar una ayuda social. «Ya lo tengo decidido: el día de mañana quiero abocarme al petróleo porque mi familia se dedica a eso», dijo.

Respecto a Sentinel, Franco explicó que el monitoreo preventivo del dron se propone como una solución real para Parques Nacionales, municipios, organismos de emergencia, gobiernos provinciales y el sector privado.

«El dron monitorea el campo a través de rutas estratégicas y ante cualquier anomalía o cambio abrupto de la temperatura envía datos a un centro de control que los verifica y manda un alerta a los brigadistas», especificó Riquero.

Dijo que «a través de algoritmos podemos entrenar a la inteligencia artificial, adjuntando fotos de humo, incendios, bosques con fuego. Se agregan herramientas de lo que necesitás identificar. Cuantas más fotos, más la entrenás para que sea más precisa«.

Los jóvenes crearon dos diseños y en este momento, están en la fase final del producto. Al resultar primeros en el certamen, recibieron tres dones de mejor calidad.

El objetivo es materializar el emprendimiento, a través de una empresa propia. Por eso, el viaje a Israel permitiría detectar posibles inversores y a la vez, ampliar el equipo de trabajo con programadores y electrónicos. En principio, solo podría viajar Lautaro, pero los chicos entusiastas aspiran a encontrar sponsors para que participe el equipo completo.