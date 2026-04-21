Por qué se ven ciervos en esta época en las zonas pobladas de Bariloche

A pocos meses de los videos de jabalíes circulando por barrios del este de Bariloche que difundieron los mismos vecinos, en esta ocasión llamados a la Dirección de Protección Civil alertaron sobre la presencia de ciervos en inmediaciones de la avenida de Circunvalación. Un video muestra a un ejemplar sumergido en el arroyo Ñireco.

Cada vez más, los animales silvestres se acercan a las zonas urbanas en busca de comida o bien porque las actividades humanas los van corriendo de su hábitat.

Alfredo Allen, subsecretario de Planeamiento de Bariloche, advirtió que «es normal» que los ciervos se acerquen a la zona periurbana de Bariloche, especialmente al sur y este, por esta época. Especialmente, hablamos de machos jóvenes que son expulsados por los machos alfa de las manadas porque están en época de brama. Creemos que vienen de la zona de la laguna Los Patos», explicó Allen.

La brama hace referencia al sonido que emiten los ciervos machos en la temporada de reproducción de la especie desde marzo hasta fines de abril. A través del sonido le indican a las hembras de su presencia. Durante este período también competirán con otros ciervos para ser elegidos por las hembras, constituirse como machos alfa y conformar un harén.

El protocolo establecido por la Dirección de Fauna de la provincia establece que, ante el avistaje de un ciervo, debe «dejarse tranquilo al animal porque terminará yéndose». «Hay que darle una vía de escape y no hay que intentar agarrarlo porque en ese caso, puede ingresar a los barrios. Pueden saltar sin problema alambrados de 2,20 metros y meterse en propiedades lo que puede generar algún problema«, señaló Allen.

Insistió en que los ciervos suelen verse en la zona este de la ciudad, especialmente detrás del aeropuerto de Bariloche en el puente de Ñirihuau. «En esta época, bajan de las zonas altas de la cordillera porque empiezan las heladas y buscan pasturas. Sucede que antes toda esa zona era campo, pero Bariloche se fue extendiendo hacia la periferia. Por eso, es común encontrar ciervos o incluso zorros«.

Allen planteó que si bien no son animales peligrosos, pueden ocasionar graves accidentes al cruzarse en la ruta ya que son grandes y pesados. «Pueden pesar entre 120 y 150 kilos y un macho adulto, a los 180 kilos. o son agresivos si no se ven acorralados. Siempre van a intentar huir«, puntualizó.