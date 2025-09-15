Linfoma es un tipo de cáncer frecuente en jóvenes: lo padece uno de cada 5.000 argentinos

Hoy 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Concientización del Linfoma, una fecha dedicada a visibilizar este tipo de cáncer que puede curarse si se diagnóstica de manera temprana.

Lucía Moreira, médica hematóloga de Neuquén, habló sobre esta patología frecuente en los consultorios de la región y el país. “El linfoma forma cerca del 4% de los diagnósticos nuevos de cáncer a nivel global en Argentina”, explicó la profesional neuquina.

“Lo vemos en todas las edades aunque más frecuentemente en adultos jóvenes”, enfatizó Moreira. La incidencia de linfomas es mayor entre los 55 y los 75 años, pero además, «es el cáncer más prevalente en pacientes menores de edad», aclaró. Es uno de los tres tipos más frecuentes de cáncer en pacientes menores de 15 años y dentro de las primeras causas de cáncer en el grupo que se domina «jóvenes», entre 15 años y 40 años.

Se trata de una enfermedad maligna derivada de las células de la sangre que se localiza principalmente en los ganglios (axilas, ingles, cuello, tórax y abdomen), pero también puede alojarse en otros órganos. Los tumores se desarrollan en el sistema linfático, una extensa red que integra el sistema inmunológico.

Hay varios tipos de linfomas, pero dos son los más conocidos: linfomas Hodgkin y no Hodgkin, según explicó Moreira. “La variedad es amplia y va desde los que se cursan sin síntomas y pueden estar durante años sin requerir tratamiento, hasta enfermedades muy agresivas que necesitan de tratamientos intensivos como quimioterapia o trasplante de médula ósea”, aseguró.

En Argentina, una de cada 5.000 personas es diagnosticada con linfoma y seis de cada diez pacientes tardaron más de seis meses en consultar desde la aparición del primer síntoma, según un estudio de “Lymphoma Coalition”, una red mundial de organizaciones de pacientes sin fines de lucro que brinda apoyo a personas afectadas por linfoma.

Linfoma: cómo se detecta

La investigación de Lymphoma Coalition aporta importantes datos tras un relevamiento en 69 países. Cada 90 segundos, se diagnostica un nuevo caso de linfoma no Hodgkin (LNH) en el mundo.

En el caso de la región, los pacientes llegan a consultorio con algún síntoma que les llamó la atención como por ejemplo un abultamiento en el cuello, una imagen por dolor en el abdomen o tórax, donde haya aparecido alguna masa, según explicó la médica de Neuquén.

“A partir de eso se hace una biopsia que nos permite llegar al diagnóstico”, definió. Se detecta cuando aparece algún síntoma y se realizan los estudios pertinentes.

“El diagnóstico es a través de o estudios de imágenes que nos permiten detectar dónde está y siempre tienen que incluir una biopsia”, aseguró Moreira.

“No es un tipo de enfermedad que se detecte por estudios de rastrillaje o de screening y no hay algún estudio específico que se haga para buscar o detectarla”, dijo, como si sucede en otros tipo de cáncer como el de cuello de útero (Papanicolau) o de colon (endoscopía).

Linfoma: hay tratamientos disponibles

“Lo más importante de esta enfermedad es que una vez que se le diagnostica hay que apuntar al tratamiento más adecuado para el caso en particular”, dijo la hematóloga. “Cada linfoma tiene un tratamiento diferente”, agregó.

Algunos linfomas se abordan con quimioterapia -la mayoría-; comprimidos o en algunos casos no se somete al paciente a un tratamiento. “Hay un grupo de linfomas que se prefieren no tratar y dejarlo en observación porque tienen evoluciones indolentes, que no comprometen la salud del paciente”, comentó.

“Algunos casos de linfomas no son curables, pero un porcentaje muy importante se cura a través de los tratamientos y se logra eliminar la enfermedad de por vida”. Lucía Moreira, médica hematóloga de Neuquén.

Además, el análisis de Lymphoma Coalition a nivel mundial brindó otro dato clave: “Los pacientes con linfoma de Hodgkin diagnosticados tempranamente tienen hasta un 90% de probabilidades de cura”.

Linfoma: ¿Se puede prevenir esta enfermedad?

Moreira explicó que en este tipo de cáncer no hay una conducta específica para la prevención. Lo principal es “mantener un buen estado de salud”, dijo. Cuidar la alimentación, hacer actividad física y mantenerse alejado de los hábitos de consumo de alcohol, tabaco y alimentos ultra procesados; son las recomendaciones básicas.

Es que tener malos hábitos de salud “siempre genera alteraciones en el organismo que pueden facilitar el desarrollo de cualquier enfermedad y entre ellas este tipo de cáncer”, apuntó la médica hematóloga.

Además, dijo que es importante cuidarse para estar en óptimas condiciones en caso de tener que afrontar un tratamiento. “Si nos toca la mala suerte de tener que combatir la enfermedad, no es lo mismo hacerlo desde un mal estado de salud y no tener la fuerza para llevar entre los tratamientos; que hacerlo con un buen estado general, con más fuerza y capacidad de soportarlos”, concluyó.